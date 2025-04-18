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Суші-мафіни: цікавий рецепт нашвидкуруч
У світі кулінарії завжди є місце для експериментів, особливо коли вони прості, ефектні та надзвичайно смачні. Одним із таких гастрономічних відкриттів стали суші-мафіни — сучасна варіація на тему улюблених японських страв, яка поєднує у собі естетику суші та зручний формат мафінів.
Про цей рецепт розповіли на сторінці foodblog_kristi та він став справжнім хітом. Суші-мафіни — це не просто перекус. Це яскраве, ароматне та візуально привабливе частування, яке ідеально підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу.
Інгредієнти
Для рису
Рис для суші 150 г
Вода 220 мл
Рисовий чи яблучний оцет 2 ст. л
Цукор 1 ч. л
Сіль ½ ч. л
Для начинки
Крабові палички 250 г
Твердий сир 80 г
Червона ікра (можна використати імітовану) 100 г
Майонез 2 ст. л
Соєвий соус 1 ст. л
Вершковий соус 1–2 ст. л
Додатково
Листи норі 4 шт.
Соус Унагі чи Теріякі
Приготування
Рис ретельно промийте кілька разів до прозорості води.
Залийте водою у співвідношенні 1:1,5. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та варіть 15 хв, не відкривайте кришку. Потім зніміть з вогню та залиште настоюватися ще на 15 хв під кришкою.
Змішайте оцет, цукор і сіль, прогрійте трохи до повного розчинення. Влийте заправку у теплий рис, обережно перемішайте ту залиште остигати.
Крабові палички наріжте дрібно чи натріть на великій тертці. Сир також натріть. Додайте ікру, майонез, соєвий соус і улюблений вершковий соус. Ретельно перемішайте.
Листи норі розріжте на чотири квадрати. Кожен квадратик викладіть у форму для кексів (краще силіконову чи змащену олією), щоб вийшли кошики.
На дно покладіть трохи рису, щільно притискаючи ложкою. Зверху — щедру порцію начинки.
Духовку розігрійте до 190°C. Поставте мафіни запікатися на 10 хв. Вони мають злегка підрум’янитися, а сир — трохи розплавитися.
Перед подачею полийте кожен мафін соусом Унагі чи Теріякі. За бажанням прикрасьте зеленою цибулею, кунжутом або додатковою порцією ікри.
Поради:
Рис для суші має бути клейким, тому використовуйте спеціальний сорт короткозернистого рису.
Норі краще брати якісні — вони не рвуться та зберігають форму під час запікання.
Ця страва обов’язково стане фаворитом серед домашніх рецептів. Суші-мафіни — це любов з першого шматочка. Спробуйте приготувати їх одного разу і вони, без сумніву, залишаться у вашому кулінарному арсеналі надовго.