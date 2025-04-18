Суші-мафіни: цікавий рецепт нашвидкуруч

Суші-мафіни / © Credits

Реклама

Про цей рецепт розповіли на сторінці foodblog_kristi та він став справжнім хітом. Суші-мафіни — це не просто перекус. Це яскраве, ароматне та візуально привабливе частування, яке ідеально підходить як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

Інгредієнти

Для рису

Рис для суші 150 г

Вода 220 мл

Рисовий чи яблучний оцет 2 ст. л

Цукор 1 ч. л

Сіль ½ ч. л

Для начинки

Крабові палички 250 г

Твердий сир 80 г

Червона ікра (можна використати імітовану) 100 г

Майонез 2 ст. л

Соєвий соус 1 ст. л

Вершковий соус 1–2 ст. л

Додатково

Листи норі 4 шт.

Соус Унагі чи Теріякі

Приготування

Рис ретельно промийте кілька разів до прозорості води. Залийте водою у співвідношенні 1:1,5. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та варіть 15 хв, не відкривайте кришку. Потім зніміть з вогню та залиште настоюватися ще на 15 хв під кришкою. Змішайте оцет, цукор і сіль, прогрійте трохи до повного розчинення. Влийте заправку у теплий рис, обережно перемішайте ту залиште остигати. Крабові палички наріжте дрібно чи натріть на великій тертці. Сир також натріть. Додайте ікру, майонез, соєвий соус і улюблений вершковий соус. Ретельно перемішайте. Листи норі розріжте на чотири квадрати. Кожен квадратик викладіть у форму для кексів (краще силіконову чи змащену олією), щоб вийшли кошики. На дно покладіть трохи рису, щільно притискаючи ложкою. Зверху — щедру порцію начинки. Духовку розігрійте до 190°C. Поставте мафіни запікатися на 10 хв. Вони мають злегка підрум’янитися, а сир — трохи розплавитися. Перед подачею полийте кожен мафін соусом Унагі чи Теріякі. За бажанням прикрасьте зеленою цибулею, кунжутом або додатковою порцією ікри.

Поради:

Рис для суші має бути клейким, тому використовуйте спеціальний сорт короткозернистого рису.

Норі краще брати якісні — вони не рвуться та зберігають форму під час запікання.

Ця страва обов’язково стане фаворитом серед домашніх рецептів. Суші-мафіни — це любов з першого шматочка. Спробуйте приготувати їх одного разу і вони, без сумніву, залишаться у вашому кулінарному арсеналі надовго.

Реклама