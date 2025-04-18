Чи планується підвищення податків в Україні: в Мінфіні відповіли

Підвищення податків в Україна / © ТСН.ua

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд не розглядає наразі жодних планів щодо підвищення податків або додаткових фіскальних заходів.

Про це він розповів під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», — заявив Марченко.

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Найближчим кроком Мінфіну стане підготовка бюджетної декларації на 2026–2028 роки, яка враховуватиме різні сценарії розвитку подій.

«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось «секретом Полішинеля» і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», — підкреслив міністр.

Він також наголосив, що уряд підготує сценарії як для воєнного, так і для післявоєнного періоду.

«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», — додав Марченко.

Окремо Марченко анонсував участь української делегації у «Весняних зустрічах» МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

«В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем (Шмигалем, — Ред.)», — зазначив очільник Мінфіну.

Під час «Весняних зустрічей» заплановано сьому міністерську дискусію за «круглим столом» з питань підтримки України.

Нагадаємо, вартість сигарет в Україні продовжить зростати. Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%.