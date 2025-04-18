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Чи планується підвищення податків в Україні: в Мінфіні відповіли
В Мінфіні запевнили, що уряд не планує підвищувати податки.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд не розглядає наразі жодних планів щодо підвищення податків або додаткових фіскальних заходів.
Про це він розповів під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.
«Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством», — заявив Марченко.
Найближчим кроком Мінфіну стане підготовка бюджетної декларації на 2026–2028 роки, яка враховуватиме різні сценарії розвитку подій.
«Звичайно, … ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось «секретом Полішинеля» і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій», — підкреслив міністр.
Він також наголосив, що уряд підготує сценарії як для воєнного, так і для післявоєнного періоду.
«Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції», — додав Марченко.
Окремо Марченко анонсував участь української делегації у «Весняних зустрічах» МВФ та Світового банку у Вашингтоні.
«В нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем (Шмигалем, — Ред.)», — зазначив очільник Мінфіну.
Під час «Весняних зустрічей» заплановано сьому міністерську дискусію за «круглим столом» з питань підтримки України.
Нагадаємо, вартість сигарет в Україні продовжить зростати. Очікується, що цього року акциз на сигарети збільшиться на 35,4%.