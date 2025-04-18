Планируется ли повышение налогов в Украине: в Минфине ответили

Повышение налогов в Украине / © ТСН.ua

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не рассматривает пока никаких планов по повышению налогов или дополнительных фискальных мер.

Об этом он рассказал во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде.

«Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятия расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством», — заявил Марченко.

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Ближайшим шагом Минфина станет подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет учитывать различные сценарии развития событий.

«Конечно, … мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И по финансированию на 2026 год. Это не является каким-то «секретом Полишинеля» и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что правительство подготовит сценарии как для военного, так и для послевоенного периода.

«Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения», — добавил Марченко.

Отдельно Марченко анонсировал участие украинской делегации в «Весенних встречах» МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы обозначим наши риски, предостережения, и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмыгалем, — Ред.)», — отметил глава Минфина.

Во время «Весенних встреч» запланирована седьмая министерская дискуссия за «круглым столом» по вопросам поддержки Украины.

Напомним, стоимость сигарет в Украине продолжит расти. Ожидается, что в текущем году акциз на сигареты увеличится на 35,4%.