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Планируется ли повышение налогов в Украине: в Минфине ответили
В Минфине заверили, что правительство не намерено повышать налоги.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство не рассматривает пока никаких планов по повышению налогов или дополнительных фискальных мер.
Об этом он рассказал во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде.
«Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятия расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством», — заявил Марченко.
Ближайшим шагом Минфина станет подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет учитывать различные сценарии развития событий.
«Конечно, … мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И по финансированию на 2026 год. Это не является каким-то «секретом Полишинеля» и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что правительство подготовит сценарии как для военного, так и для послевоенного периода.
«Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения», — добавил Марченко.
Отдельно Марченко анонсировал участие украинской делегации в «Весенних встречах» МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
«У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы обозначим наши риски, предостережения, и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмыгалем, — Ред.)», — отметил глава Минфина.
Во время «Весенних встреч» запланирована седьмая министерская дискуссия за «круглым столом» по вопросам поддержки Украины.
Напомним, стоимость сигарет в Украине продолжит расти. Ожидается, что в текущем году акциз на сигареты увеличится на 35,4%.