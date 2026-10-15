Конец дешевым посылкам: Рада окончательно ввела НДС на зарубежные отправления до 150 евро

Верховная Рада / © Associated Press

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Верховная Рада окончательно приняла закон о введении НДС на покупки с иностранных маркетплейсов. Новые правила будут касаться товаров любой стоимости, однако некоммерческие посылки до 45 евро оставят без налога.

Об этом стало известно из заседания парламента.

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Рада во втором чтении поддержала законопроект №16051-1. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

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Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми отменяется действующее освобождение от уплаты НДС для товаров стоимостью до 150 евро, заказанных через иностранные маркетплейсы.

Согласно новым нормам, все товары, которые украинцы покупают на зарубежных онлайн-платформах, будут облагаться НДС независимо от их цены.

Если стоимость покупки не превышает 150 евро, НДС будет начислять и платить непосредственно электронная площадка. Таким образом, процедура таможенного оформления должна стать более простой, а покупателям не придется отдельно платить налог при получении заказа.

В то же время, для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, которые физические лица бесплатно посылают друг другу, освобождение от НДС останется в силе.

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Отдельные исключения также предусмотрены для товаров, используемых для безопасности и обороны Украины.

Ожидается, что новые правила начнут работать не раньше июля 2027 года.

Напомним, 16 сентября Рада приняла в первом чтении законопроекты №16051-1 и №15460, отменяющие необлагаемый налогом лимит в 150 евро для международных посылок. Нововведения предполагают, что НДС (20%) будет начисляться на все покупки с иностранных маркетплейсов (Amazon, AliExpress, Temu и т.д.) независимо от суммы. Изменения являются условием разблокирования международной помощи Украине и соответствуют нормам, которые уже действуют в Евросоюзе.

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