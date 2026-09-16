Посылки с Amazon, AliExpress и Temu будут облагаться налогом: Рада сделала первый шаг

Посылки с Temu будут облагаться налогом / © ТСН

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Парламентарии приняли в первом чтении законопроект №16051-1, существенно меняющий подход к налогообложению международных почтовых отправлений и онлайн-шопинга. В случае окончательного принятия налоги придется платить за все посылки с иностранных маркетплейсов независимо от суммы в чеке.

Об этом стало известно по результатам голосования в Верховной Раде.

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Рада поддержала в первом чтении налогообложение посылок

Ключевое новшество предлагаемых правок в Налоговый кодекс коснется товаров, которые украинцы заказывают через зарубежные торговые площадки. Например, на Amazon, AliExpress, Temu и т.д.

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В первом чтении «за» проголосовали 273 народных депутата. Но не все из них считают, что такое налогообложение существенно наполнит бюджет.

Сейчас в стране действует не облагаемый налогом лимит в 150 евро, но новые нормы отменяют эту льготу и обязывают начислять НДС на абсолютно все покупки через иностранные платформы.

Для отправок стоимостью до 150 евро авторы инициативы разработали отдельную схему:

На каждый такой продукт начисляется НДС. Обязанность по расчету и уплате налога возлагается непосредственно на электронную площадку, где оформляется заказ. Заказчикам не придется самостоятельно проходить дополнительные бюрократические процедуры по внесению платежа.

Принятие законопроекта о налогообложении посылок должно разблокировать дальнейшую помощь от иностранных партнеров. В странах ЕС соответствующее налогообложение уже действует.

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Также нардепы приняли в первом чтении и законопроект №15460 об отмене налоговой льготы. Оба законопроекта являются взаимодополняющими, поскольку по №15460 меняется Таможенный кодекс Украины и будут регулироваться таможенные процедуры таких посылок, а №16051-1 регулирует Налоговый кодекс и определяет налоговые правила: ставки НДС (20%), сроки отчетности и правила администрирования.

Налогообложение посылок до 150 евро: главное

Напомним, в Украине в первом чтении поддержали законопроект об отмене льготного лимита в 150 евро на посылки из-за границы, из-за чего товары с иностранных маркетплейсов (Amazon, eBay и т.п.) подорожают на 20%.

Функцию администрирования и уплаты НДС возложили непосредственно на зарубежные электронные платформы, которые будут автоматически добавлять налог в стоимость каждого заказа. Эта система должна заработать не раньше 1 июля 2027 года в случае, если закон примут.

Для потребителей процесс покупки и получения посылок остался прежним, а льгота для некоммерческих отправлений между физическими лицами стоимостью до 45 евро продолжает действовать.

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