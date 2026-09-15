Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя быть активными

Осенний парк / © Credits

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В такое время, как правило, не происходит ничего важного и значимого — ни в деловой и профессиональной сфере, ни в личной жизни. Звезды как будто бы дают нам возможность отдохнуть от предыдущего жизненного этапа и подготовиться к этапу следующему, а это время — заслуженная передышка между ними.

Вести себя нужно соответственно, не выражая недовольства кем-либо или чем-либо: со временем станет понятно, что все идет по единственно верному пути.

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Овен

Представителям вашего знака можно не только завершать начатые ранее дела, но и приступать к работе над новыми, главное заниматься решением профессиональных вопросов без особого энтузиазма — а пользу не пойдет.

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Телец

В этот день очень важно никого ни в чем не обвинять, даже если человек, на которого вы обижаетесь, реально провинился перед вами: желательно дать себе время для раздумий — возможно, в результате вы откажитесь от ссоры.

Близнецы

Нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, представителям вашего знака настоятельно рекомендуется посвятить отдыху: нужно восстановить необходимые для работы силы, которыми вы распоряжались неэкономно.

Рак

Нежелательно как пользоваться вещами, принадлежащими другим людям, так и давать «в аренду» свои: и в первом, и во втором случае чужая энергетика — прямым или опосредованным образом — подействуем негативно.

Лев

Испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, окажется довольно много, но только от вас самих зависит, дадите им такую возможность или н5ет — сами они с этой задачей не справятся.

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Дева

День, когда представители знака могут открыть новую жизненную страницу: отказаться от вредных привычек, сесть на диету, заняться спортом — не пройдет и месяца, как эти меры позитивно скажутся на здоровье.

Весы

Положительных и отрицательных эмоций в этот день у представителей знака будет приблизительно поровну, но для хорошего психологического самочувствия желательно сосредоточится исключительно на первых.

Скорпион

Если в вашем окружении есть люди, которых вы в недавнем прошлом несправедливо обидели, сейчас самое время исправить сложившуюся ситуацию: он не затаил на вас зло и уже давно готов к примирению.

Стрелец

В случае профессиональных проблем не стоит взваливать все на себя: среди ваших знакомых есть люди, для которых такая задача легка и проста — достаточно просто попросить их о помощи, которая ничего им не стоит.

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Козерог

Карьерный рост, о котором давно мечтают представители вашего знака, сегодня обретет реальне черты: главное — грамотно, без какого-либо стеснения, презентовать результаты, которых вы добились к этому времени.

Водолей

День, когда необходимо максимально внимательно относиться к любым подсказкам собственного подсознания, которое сейчас может дать ответ на любой вопрос — прежде всего они будут содержаться в снах этой ночи.

Рыбы

Встреча с человеком, которого вы по объективным — а значит, уважительным — причинам давно не видели, возможно, и не принесет практической пользы, но обязательно порадует и улучшит настроение.

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