Элегантная королева Максима с королем и дочерьми-принцессами на открытии парламента

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

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В третий вторник сентября улицы Гааги вновь украшаются в честь Дня принца — официального дня, когда король Виллем-Александр произносит тронную речь, знаменуя официальное открытие нового парламентского года.

Для церемонии этого года его супруга королева Максима выбрала безупречный костюм из двух частей, отличающийся элегантным контрастом черного и белого. На ней была строгая черная блузка с длинными рукавами и идеально драпированная белая шелковая вечерняя юбка. Максима дополнила свой образ жемчужными украшениями из королевской коллекции Дома Оранских, а именно серьгами в форме капли и брошью на талии. Что касается головного убора, она также выбрала очень сдержанное черное украшение, которое уже носила ранее.

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Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Этот выбор в пользу вторичной переработки подчеркивает приверженность королевы принципам устойчивого развития на важных государственных мероприятиях и подтверждает ее умение переосмысливать вещи, не теряя при этом торжественности.

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Принцесса Ариана также решила дать платью вторую жизнь, выбрав модель Jan Taminiau в бордовых тонах, которую ее мать носила в День принца в 2019 году.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Что касается ее сестер, принцесса Амалия дебютировала в зеленом платье с накидкой от Rachel Gilbert, дополнив его золотой повязкой на голову, а принцесса Алексия выбрала темно-зеленое платье без рукавов и шляпу из гардероба ее матери королевы Максимы.

Принцессы Ариана, Алексия и Амалия / © Getty Images

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