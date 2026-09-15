«Наследие» нацистов лежит на дне 80 лет и до сих пор отравляет море: что скрывает затонувшая лодка

Подводная лодка типа IX. Фото: Bundesarchiv, Bild 101II-MW-1032-11A / Mannewitz / CC-BY-SA 3.0

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Спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны у берегов Норвегии остается опасное наследие того времени. На дне моря лежит немецкая подводная лодка U-864 с десятками тонн жидкой ртути, часть которой уже просачивается наружу.

Об этом сообщило издание Mirror.

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U-864 лежит недалеко от острова Федье на глубине около 149 метров. В июне норвежская береговая администрация направила к месту аварии робот, чтобы проверить состояние обломков и контейнеров с опасным веществом.

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Результаты обследования подтвердили утечку. Для исследования подняли 22 контейнера, и примерно 80% из них пропускали ртуть. В целом, согласно приведённым данным, подводная лодка перевозила около 67 тонн этого токсичного вещества.

Теперь норвежским властям необходимо решить, что делать с опасными обломками. В отчете специалисты рекомендовали оставить подводную лодку на дне и изолировать её вместе с прилегающей территорией с помощью специального защитного покрытия.

Предлагается отказаться от подъема U-864 из-за состояния судна. За десятилетие пребывания под водой конструкции и контейнеры сильно пострадали от коррозии, поэтому любое перемещение может привести к их повреждению и ещё более масштабному распространению ртути.

Против такого решения выступают местные активисты, которые на протяжении многих лет призывают полностью убрать обломки. Они опасаются, что во время устройства защитного покрытия могут пострадать контейнеры с ртутью или взорваться торпеды, которые до сих пор находятся на подлодке.

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Окончательного решения пока нет. Правительство Норвегии изучает рекомендации специалистов. На исследование U-864 и поиск способа устранить угрозу уже потрачено более 400 млн норвежских крон.

Сама подводная лодка оказалась на дне 9 февраля 1945 года — за три месяца до окончания войны в Европе. Британской разведке удалось узнать о его секретной миссии благодаря расшифровке сообщений немецкого флота, закодированных с помощью «Энигмы».

Британский HMS Venturer атаковал U-864 четырьмя торпедами. Одна из них попала в цель, в результате чего погибли все 73 человека на борту немецкой подводной лодки.

Напомним, что британский пенсионер целых 10 лет хранил в своей теплице найденный металлический предмет, пока искусственный интеллект не определил, что это бомба.

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