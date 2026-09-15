Домашний мармелад сослив: два проверенных рецепта с пектином и без

Сливовой мармелад

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Из спелых слив можно приготовить не только варенье или джем, но и настоящий домашний мармелад, который после застывания нарезают небольшими кусочками. Сделать его можно двумя способами — с добавлением пектина или только из слив и сахара.

Первый вариант значительно более быстрый и дает более предполагаемую консистенцию. Во втором случае придется дольше уваривать и подсушивать фруктовую массу, чтобы она превратилась в плотный пласт.

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Рецепт сливового мармелада с пектином

В этом варианте важны не только пропорции, но и температура, сливовую массу уваривают до 110 С, после чего оставляют застывать.

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Ингредиенты:

сливы — 600 г;

сахар — 700 г;

яблочный пектин — 25 г;

лимон — половину одного;

сахар для осыпания — по желанию.

Приготовление:

Сливы промойте и опустите в кипящую воду, чтобы они размягчились. После этого достаньте плоды, удалите косточки и размельчите мякоть до однородного пюре. Добавьте немного сока из половины лимона.

Пектин смешайте с 75 г сахара. Это нужно сделать для добавления во фруктовое пюре, чтобы пектин равномерно распределился и не образовал комочков.

Добавьте смесь сахара и пектина к сливовому пюре и перемешайте. Переложите массу в кастрюлю с высокими бортиками, всыпьте еще 300 г сахара и постоянно помешивая, доведите до кипения.

После закипания добавьте еще 300 г сахара. Продолжайте варить и помешивать до тех пор, пока температура сливовой массы не достигнет 110 °C. Для этого рецепта лучше использовать кухонный термометр.

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Горячую массу сразу вылейте в форму слоем примерно 1 см и разровняйте. После охлаждения поставьте ее в холодильник на 24 часа.

Готовый мармелад нарежьте квадратами примерно по 3 см. При желании обваляйте их в мелком сахаре.

Выходит около 60 небольших кусочков фруктовой пасты.

Сливовой мармелад без пектина

Приготовить плотный сливовый мармелад можно и без дополнительного пектина. Это старинный способ приготовления фруктовой пасты, сливовую мякоть долго уваривают, смешивают с сахаром, а затем распределяют тонким слоем и подсушивают.

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В традиционном рецепте количество сахара составляет половину веса подготовленной сливовой мякоти, это важно.

Ингредиенты:

спелые кисло-сладкие сливы — 1 кг или другое количество;

сахар — ½ от веса полученной сливовой мякоти.

К примеру, если после удаления косточек и протирания получили 800 г сливовой массы, нужно взять 400 г сахара.

Приготовление:

Сливы промойте и положите в кастрюлю. Готовьте в собственном соку на слабом огне, пока плоды не размякнут.

Удалите косточки, а мякоть протрите через сито. Полученное сливовое пюре обязательно учтите — от его веса будет зависеть количество сахара.

На каждые 500 г пюре следует взять примерно 250 г сахара.

Поверните сливовую массу в кастрюлю и готовьте на слабом огне примерно час без сахара. Пюре необходимо регулярно помешивать, особенно когда оно начнет сгущаться.

Затем добавьте отмеренный сахар, перемешайте до его растворения и доведите массу до кипения. По традиционному рецепту после добавления сахара его кипятят еще около минуты.

Густую сливовую массу распределите тонким слоем в жаростойкой форме или на противне. В оригинальном рецепте толщина составляет примерно четверть дюйма — около 6 мм.

Далее мармелад нужно не просто охладить, а медленно подсушить при невысокой температуре в духовке, пока пласт не станет достаточно плотным.

После полного охлаждения можно нарезать полосками, ромбами или небольшими квадратами.

Какой способ лучше

Если требуется плотный мармелад с предполагаемым результатом, проще использовать рецепт с пектином. Здесь консистенцию обеспечивают пектин, достаточное количество сахара и уваривание до определенной температуры.

Вариант без пектина также реален, но он требует больше времени. Его густота зависит от самих слив, степени уваривания и подсушивания. Поэтому это, скорее, традиционная сливовая фруктовая паста, чем современные упругие желейные конфеты.

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