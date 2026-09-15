"Прошла разных специалистов": жена Решетника обеспокоила своим видом и показала отечный глаз

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена украинского ведущего Григория Решетника — блогерша Кристина — рассказала о проблемах со здоровьем.

В своем фотоблоге знаменитость показалась с сильно разбухшим глазом. Избранница шоумена сообщила, что сразу обратилась к медикам, однако те не смогли понять причины такой реакции организма. Решетник призналась, что это негативно повлияло на ее планы.

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«Глаз набух. Я прошла диагностику во всех клиниках и разных специалистов и никто толком не смог выявить причину. Я уже не могу. У меня два дня съемок и здесь такая беда», — поделилась Кристина.

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Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Впрочем, не сдаваться в такой ситуации звезде помогает юмор. Она показала один из советов от поклонницы, присланный ей в личные сообщения. Юзерка предположила, что Кристину могли сглазить.

Чтобы отвести от себя плохое подписчица посоветовала блогерше неоднозначный метод лечения. В частности, привлечь мужа, чтобы он «показал кукиш и сплюнул через левое плечо». В ответ Кристина со смехом показала, как с Григорием воспроизводит эту сценку дома.

Кристина и Григорий Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Вот что советуют подписницы. Муж обплевал, но пока не помогло», — с юмором добавила звезда.

Напомним, недавно певица Yagoda впервые рассказала о потере слуха и операции. Годами она делала вид, что все хорошо и никто этого не подозревал.

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