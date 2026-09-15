Россия готовит новое оружие, которое опаснее реактивных "Шахедов": "Флэш" назвал сроки

Сергей Бескрестнов

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Россия может уже в ближайшие пять-шесть месяцев начать массово применять новые дешевые крылатые ракеты, способные лететь со скоростью до 750 км/ч на малых высотах. Они могут стать следующей серьезной угрозой после реактивных беспилотников.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире Радио NV.

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По его словам, Россия уже учитывает, что Украина разрабатывает быстрые перехватчики для борьбы с реактивными дронами, поэтому переходит к следующему этапу развития ударных средств.

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«Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики, и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию – это уже маленькие дешевые крылатые ракеты», – заявил Бескрестнов.

Среди таких разработок он назвал «Бандероль», «Дань-Т»., «Дан-М». и «Гербера-5».. По словам «Флэша», речь идет уже не о реактивных беспилотниках, а фактически о новом классе дешевых ракет.

«У них скорость будет 500, 600, 700, 750 км/ч», - отметил он.

Такие ракеты, по словам эксперта, смогут активно маневрировать и летать на очень низких высотах, что существенно усложнит их перехват.

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Бескрестнов утверждает, что, по данным разведки, Россия уже законтрактовала значительное количество таких средств – масштабы могут быть сопоставимы с заказами реактивных «Шахедов».

«Нам нужно уже сейчас думать, что будет через пять месяцев. Там уже не будут работать реактивные перехватчики, потому что скорость будет еще выше», – предупредил «Флэш».

По его мнению, Украине необходимо в ближайшие полгода создать собственные недорогие твердотопливные ракеты-перехватчики, способные сбивать российские дешевые крылатые ракеты.

В то же время, Украина уже работает над средствами противодействия реактивным «Шахедам». По словам Бескрестнова, существует по меньшей мере три-пять вариантов скоростных перехватчиков, однако их еще предстоит опробовать и отработать тактику применения.

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«Флэш» также рассказал, что Россия уже использует несколько реактивных модификаций «Шахедов». Самым опасным он назвал версию «Shahed-seeker», оборудованную мощной оптической и тепловизионной системой.

Такой дрон может самостоятельно искать объекты, видеть их на расстоянии 6–7 км и более, а после захвата цели автоматически направляться к ней.

По словам Бескрестнова, на финальном этапе такого наведения средства радиоэлектронной борьбы уже малоэффективны, поскольку дрон ориентируется с помощью оптики, а не только спутниковой навигации или внешнего управления.

Россия наращивает производство оружия: последние новости

Россия параллельно увеличивает создание нескольких типов дальнобойного вооружения. По оценке украинского ветерана и военного аналитика kriegsforscher, в 2027 году РФ может изготовить около 10 тысяч новых относительно дешевых ракет, которые можно будет запускать с разных платформ.

Среди перспективных разработок называют крылатую ракету Дань-Т с дальностью около 500 км и боевой частью массой 135 кг. Массовое применение таких средств может создать для украинской ПВО дополнительную нагрузку из-за сложности их перехвата.

Одновременно Россия увеличила производство баллистических ракет до 100 единиц в месяц. По данным The Economist, речь идет примерно о 60 ракетах «Искандер-М» и 40 РМ-48У ежемесячно.

Кроме того, РФ масштабирует производство реактивных беспилотников — по разным оценкам, их выпуск уже может достигать около тысячи единиц в месяц.

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