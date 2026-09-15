По подозрению в расстреле врача-репродуктолога Игоря Ильина задержали 40-летнего мужа его бывшей пациентки / © ТСН

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Стали известны новые эксклюзивные подробности громкого дела о вооруженном нападении на известного врача-репродуктолога Игоря Ильина в Святошинском районе Киева. Напомним, это произошло 3 сентября. По данным начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко, мужчина, ожидавший Ильина возле клиники, сделал 23 выстрела. В результате Ильин получил тяжелые ранения, почти две недели коллеги-врачи пытались его спасти. На днях репродуктолог вышел из комы, но вчера, 14 сентября, один из его ближайших друзей, врач Олег Берестовой сообщил, что тот скончался.

Как известно, полиция задержала подозреваемого в этой стрельбе. Им оказался 40-летний уроженец Полтавщины Максим О.

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Одной из предварительных версий следствия стала та, что подозреваемый стрелял в Ильина из двух пистолетов из-за личной мести — после того, как умерла его жена. Правоохранители предварительно говорят, что якобы жена Максима О. в свое время лечилась в клинике Ильина, но впоследствии скончалась. О прямой связи между лечением и смертью женщины правоохранители не говорят — это может быть выяснено в рамках уголовного производства с помощью уже изъятой медицинской документации.

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В свою очередь, коллега и один из ближайших друзей Игоря Ильина, Олег Берестовой, в память о нем написал пост в соцсети, который прокомментировали сотни пользователей. Если большинство пациенток Ильина выразили соболезнования медицинскому сообществу, то не обошлось и без негативных комментариев со стороны тех, кто никогда не пересекался с деятельностью Ильина. Автор поста, Олег Берестовой, на предположения комментаторов о жене стрелка ответил следующее: «Она умерла не в результате лечения». А через некоторое время оставил и такой комментарий: «Давайте требовать честного независимого и открытого расследования причин смерти жены — это будет честно и в отношении убитого врача, и в отношении умершей женщины». Кроме того, он уточнил, что эта женщина умерла за границей, и спустя годы после того, как она была пациенткой Ильина.

71-летний врач-репродуктолог Игорь Ильин. Фото со страницы О. Берестового в соцсети.

«Врач Ильин никак не причастен к той смерти», — резюмировал он.

Ко всему этому Олег Берестовой добавил щемящую деталь: «Мы разговаривали в последний раз 30 августа. У нас одна общая болезнь с Игорем Евгеньевичем — сад, плодовые деревья. Долго разговаривали. Сад он так и не успел обработать. Обещаю. Только будет возможность, я его сад как свой. Со всей любовью к деревьям…»

Об Игоре Ильине также известно, что в 2010 году он сделал искусственное оплодотворение старейшей роженице Украины Валентине Подвербной из Чернигова, которая в 2011 году в 64 года родила долгожданного ребенка — дочь Анну. .

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Сбежал из багажника автомобиля ТЦК, чтобы быть с женой

ТСН.ua разыскал знакомых подозреваемого. Как и ранее, сразу после задержания Максима О. несколько из его знакомых отказались вообще о нем что-либо рассказывать. Но одна из женщин из его окружения все же согласилась.

«Максим, которого я знаю, вовсе не агрессор. Если он это совершил, то как нужно сломать человека, чтобы он это сделал?», — говорит она о подозреваемом.

Когда ТСН.ua задал ей вопрос о лечении жены Максима и смерти, она ответила, что жена Максима болела, не уточняя, в результате чего именно она умерла.

Задержание подозреваемого спецподразделением полиции. Фото: Национальная полиция.

«Когда Максим сопровождал больную жену на лечение за границу, его задержали ТЦК и «упаковали» в багажник. Ему чудом удалось оттуда выйти. До последней минуты жизни жены он находился возле нее. Он любил жену и находился в большой депрессии после ее смерти. Может, ему нужно было пройти какое-то обследование…», — рассказала нам эта женщина из окружения подозреваемого.

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Полиция изъяла на месте преступления десятки гильз от травматического оружия. Фото: Национальная полиция.

Одновременно с этим остался открытым вопрос о СОЧ, который, по версии следствия, совершил подозреваемый весной 2026 года. Как уточнили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, в настоящее время информация об обстоятельствах оставления ним места службы выясняется в рамках досудебного расследования.

Кроме того, правоохранители уточняют, что в настоящее время уголовное производство, где фигурирует подозреваемый, расследует уже ДБР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве покушались на руководителя клиники репродуктологии. Как только мужчина вышел из автомобиля, злоумышленник открыл по нему огонь, произведя более двух десятков выстрелов.

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