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Врачи подняли женщине веко и замерли: там было то, чего она не замечала годами
В британской больнице офтальмологи обнаружили под верхним веком 67-летней пациентки 27 контактных линз. Женщина годами не догадывалась, что они остаются в ее глазах.
Обычная плановая процедура в британской больнице Solihull окончилась потрясающим открытием для медицинского персонала. При подготовке 67-летней пациентки к операции по удалению катаракты офтальмологи обнаружили под ее верхним веком настоящий «склад» из 27 забытых контактных линз, о наличии которых женщина даже не догадывалась.
Об этом пишет Mondosanita.
Британские офтальмологи изъяли из глаза пациентки 27 контактных линз
Этот незаурядный случай уже официально вошел в медицинскую литературу. 67-летняя женщина обратилась в больницу Solihull для проведения планового лечения катаракты. В ходе предварительного опроса она не высказывала никаких специфических или существенных жалоб на зрение.
Однако во время подготовки к непосредственному хирургическому вмешательству медики обратили внимание на странное образование синеватого цвета в области верхнего века. Когда это тело изъяли, выяснилось, что это сгусток из 17 контактных линз, которые из-за накопления слизи срослись в единую сплошную массу.
На этом сюрпризы не закончились. При дальнейшем детальном осмотре глаза с помощью микроскопа специалисты нашли еще 10 линз. В итоге из одного глаза пациентки удалось извлечь 27 контактных линз.
Пациентка носила контактные линзы ежемесячной замены в течение 35 лет. Несмотря на столь солидный стаж, женщина даже не подозревала, что такое большое количество линз осталось в ее глазу.
Согласно описанию клинического случая, этому способствовало совпадение нескольких факторов. Глаза женщины имели довольно глубокую посадку, а ее правый глаз, в котором и нашли столько забытых линз, изначально видел гораздо хуже. Кроме того, линзы попадали в такую зону под верхним веком, где они могли долгое время оставаться совершенно незамеченными.
Также вполне вероятно, что к нарастающему постепенно дискомфорту пациентка со временем просто привыкла.
В чем опасность такой ситуации
Многие опасаются, что сдвинутая контактная линза может каким-то образом попасть глубоко за глазное яблоко. Учитывая человеческую анатомию, это совершенно невозможно. Впрочем, линза может зайти поразительно глубоко под верхнее веко. Она может смяться или заскользнуть в такой участок, где человек его уже не видит и может думать, что она просто выпала.
Если у вас возникло подозрение, что линза по-прежнему находится в глазу, просто посмотреть в зеркало недостаточно. Во время полноценного офтальмологического осмотра врач выворачивает верхнее веко, чтобы подробно обследовать труднодоступные места, а при необходимости проводит тщательную проверку всей глазной поверхности.
Забытая или потерянная внутри глаза линза не всегда вызывает мгновенные и яркие симптомы, но это все равно представляет серьезную угрозу. Она может долго раздражать ткани, провоцировать хронический конъюнктивит или вызвать воспалительную реакцию тканей.
В некоторых случаях может пострадать и сама роговица, создающая ворота для инфекций. Неправильное использование линз значительно повышает риск развития микробиологического кератита.
Что делать, если в глазу исчезла контактная линза
Если контактная линза исчезла, не стоит автоматически считать, что она выпала, и срочно вставлять в глаза следующую. Вполне возможно, что она просто свернулась и забилась под верхнее веко. Если вы не можете ее достать, срочно обратитесь к офтальмологу.
Обратиться к врачу следует прежде всего при следующих симптомах:
боль в глазу;
покраснение;
повышенная светочувствительность;
появление выделений из глаза;
затуманивание или ухудшение зрения.
В таких случаях ношение каких-либо контактных линз следует немедленно приостановить до прохождения осмотра.
Помните, что прикасаться к линзам можно только тщательно вымытыми сухими руками, а для их чистки и хранения категорически запрещено использовать обычную воду. Крайне важно соблюдать сроки замены, установленные производителем, и никогда не спать в линзах, которые для этого не предназначены.
Регулярные профилактические визиты к офтальмологу также обязательны, особенно для тех, кто носит линзы годами.
Что выбрать: очки или линзы
Напомним, страх, что очки делают глаза «ленивыми», является мифом: ни к очкам, ни к линзам глаза не привыкают настолько, чтобы прекратить работать самостоятельно. Как объясняет медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник, очки назначают для дальнозоркости, близорукости, астигматизма или пресбиопии.
Они не лечат дефекты, а корректируют и замедляют прогрессирование болезни. Отказ от коррекции приводит к ухудшению зрения, регулярной головной боли, утомляемости, сухости глаз и ускоренному развитию заболеваний, поэтому зрение нужно проверять как минимум раз в год.
Адаптация к новой оправе или линзам происходит в мозге и обычно длится от нескольких часов до двух недель. В этот период возможны легкое головокружение, тошнота или эффект «искаженной картинки». При сложных нарушениях альтернативой очкам является лазерная коррекция или контактные линзы.