Врачи подняли женщине веко и замерли: там было то, чего она не замечала годами

В этой женщине нашли 27 контактных линз / © Credits

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Обычная плановая процедура в британской больнице Solihull окончилась потрясающим открытием для медицинского персонала. При подготовке 67-летней пациентки к операции по удалению катаракты офтальмологи обнаружили под ее верхним веком настоящий «склад» из 27 забытых контактных линз, о наличии которых женщина даже не догадывалась.

Об этом пишет Mondosanita.

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Британские офтальмологи изъяли из глаза пациентки 27 контактных линз

Этот незаурядный случай уже официально вошел в медицинскую литературу. 67-летняя женщина обратилась в больницу Solihull для проведения планового лечения катаракты. В ходе предварительного опроса она не высказывала никаких специфических или существенных жалоб на зрение.

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Однако во время подготовки к непосредственному хирургическому вмешательству медики обратили внимание на странное образование синеватого цвета в области верхнего века. Когда это тело изъяли, выяснилось, что это сгусток из 17 контактных линз, которые из-за накопления слизи срослись в единую сплошную массу.

На этом сюрпризы не закончились. При дальнейшем детальном осмотре глаза с помощью микроскопа специалисты нашли еще 10 линз. В итоге из одного глаза пациентки удалось извлечь 27 контактных линз.

Пациентка носила контактные линзы ежемесячной замены в течение 35 лет. Несмотря на столь солидный стаж, женщина даже не подозревала, что такое большое количество линз осталось в ее глазу.

Согласно описанию клинического случая, этому способствовало совпадение нескольких факторов. Глаза женщины имели довольно глубокую посадку, а ее правый глаз, в котором и нашли столько забытых линз, изначально видел гораздо хуже. Кроме того, линзы попадали в такую зону под верхним веком, где они могли долгое время оставаться совершенно незамеченными.

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Также вполне вероятно, что к нарастающему постепенно дискомфорту пациентка со временем просто привыкла.

В чем опасность такой ситуации

Многие опасаются, что сдвинутая контактная линза может каким-то образом попасть глубоко за глазное яблоко. Учитывая человеческую анатомию, это совершенно невозможно. Впрочем, линза может зайти поразительно глубоко под верхнее веко. Она может смяться или заскользнуть в такой участок, где человек его уже не видит и может думать, что она просто выпала.

Если у вас возникло подозрение, что линза по-прежнему находится в глазу, просто посмотреть в зеркало недостаточно. Во время полноценного офтальмологического осмотра врач выворачивает верхнее веко, чтобы подробно обследовать труднодоступные места, а при необходимости проводит тщательную проверку всей глазной поверхности.

Забытая или потерянная внутри глаза линза не всегда вызывает мгновенные и яркие симптомы, но это все равно представляет серьезную угрозу. Она может долго раздражать ткани, провоцировать хронический конъюнктивит или вызвать воспалительную реакцию тканей.

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В некоторых случаях может пострадать и сама роговица, создающая ворота для инфекций. Неправильное использование линз значительно повышает риск развития микробиологического кератита.

Что делать, если в глазу исчезла контактная линза

Если контактная линза исчезла, не стоит автоматически считать, что она выпала, и срочно вставлять в глаза следующую. Вполне возможно, что она просто свернулась и забилась под верхнее веко. Если вы не можете ее достать, срочно обратитесь к офтальмологу.

Обратиться к врачу следует прежде всего при следующих симптомах:

боль в глазу;

покраснение;

повышенная светочувствительность;

появление выделений из глаза;

затуманивание или ухудшение зрения.

В таких случаях ношение каких-либо контактных линз следует немедленно приостановить до прохождения осмотра.

Помните, что прикасаться к линзам можно только тщательно вымытыми сухими руками, а для их чистки и хранения категорически запрещено использовать обычную воду. Крайне важно соблюдать сроки замены, установленные производителем, и никогда не спать в линзах, которые для этого не предназначены.

Регулярные профилактические визиты к офтальмологу также обязательны, особенно для тех, кто носит линзы годами.

Что выбрать: очки или линзы

Напомним, страх, что очки делают глаза «ленивыми», является мифом: ни к очкам, ни к линзам глаза не привыкают настолько, чтобы прекратить работать самостоятельно. Как объясняет медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник, очки назначают для дальнозоркости, близорукости, астигматизма или пресбиопии.

Они не лечат дефекты, а корректируют и замедляют прогрессирование болезни. Отказ от коррекции приводит к ухудшению зрения, регулярной головной боли, утомляемости, сухости глаз и ускоренному развитию заболеваний, поэтому зрение нужно проверять как минимум раз в год.

Адаптация к новой оправе или линзам происходит в мозге и обычно длится от нескольких часов до двух недель. В этот период возможны легкое головокружение, тошнота или эффект «искаженной картинки». При сложных нарушениях альтернативой очкам является лазерная коррекция или контактные линзы.

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