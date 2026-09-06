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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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213
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На Україну суне негода: у яких регіонах буде небезпечно

Погода у більшості регіонів країни різко зміниться, а синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Очікується погіршення погоди

Очікується погіршення погоди / © Pexels

Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікуються помірні, вночі на півночі країни невеликі дощі, вдень місцями грози. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 15-20°С, на півдні та південному сході країни вночі 14-19°С, вдень 22-27°С.

Через посилення вітру оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Жителям регіонів, де очікуються сильні пориви, рекомендують бути обережними та враховувати погодні умови під час планування справ.

Погода у Києві 6 вересня

В Києві невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень близько 25°С.

Раніше повідомлялося, що потужний атмосферний фронт з північного заходу принесе в більшість областей України шквали, зливи та різке зниження температури.

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