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На Україну суне негода: у яких регіонах буде небезпечно
Погода у більшості регіонів країни різко зміниться, а синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Сьогодні, 6 вересня, в Україні очікуються помірні, вночі на півночі країни невеликі дощі, вдень місцями грози. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 15-20°С, на півдні та південному сході країни вночі 14-19°С, вдень 22-27°С.
Через посилення вітру оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Жителям регіонів, де очікуються сильні пориви, рекомендують бути обережними та враховувати погодні умови під час планування справ.
Погода у Києві 6 вересня
В Києві невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень близько 25°С.
Раніше повідомлялося, що потужний атмосферний фронт з північного заходу принесе в більшість областей України шквали, зливи та різке зниження температури.