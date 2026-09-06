В Украине сунет непогода: в каких регионах будет опасно

Ожидается ухудшение погоды / © Pexels

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Сегодня, 6 сентября, в Украине ожидаются умеренные, ночью на севере страны дожди, днем местами грозы. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северо-востока, днем порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 10-15°С, днем 15-20°С, на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°С, днем 22-27°С.

Из-за усиления ветра объявлен I уровень опасности — желтый. Жителям регионов, где ожидаются сильные порывы, рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании дел.

Погода в Киеве 6 сентября

В Киеве небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем около 25°С.

Ранее сообщалось, что мощный атмосферный фронт с северо-запада принесет в большинство областей Украины шквалы, ливни и резкое понижение температуры.

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