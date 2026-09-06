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- Украина
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В Украине сунет непогода: в каких регионах будет опасно
Погода в большинстве регионов страны резко изменится, а синоптики объявили желтый уровень опасности.
Сегодня, 6 сентября, в Украине ожидаются умеренные, ночью на севере страны дожди, днем местами грозы. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северо-востока, днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 15-20°С, на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°С, днем 22-27°С.
Из-за усиления ветра объявлен I уровень опасности — желтый. Жителям регионов, где ожидаются сильные порывы, рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании дел.
Погода в Киеве 6 сентября
В Киеве небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем около 25°С.
Ранее сообщалось, что мощный атмосферный фронт с северо-запада принесет в большинство областей Украины шквалы, ливни и резкое понижение температуры.