ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2741
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на воскресенье, 6 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курс валют на воскресенье

Курс валют на воскресенье / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 6 сентября. Перед выходными доллар прибавил в цене 12 коп. Евро повысился аж на 29 коп. Злотый — вырос на 7 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,72 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,93 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,00 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 6 сентября. После выходных евро потеряет 9 копеек.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie