- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 2741
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 6 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 6 сентября. Перед выходными доллар прибавил в цене 12 коп. Евро повысился аж на 29 коп. Злотый — вырос на 7 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,72 грн
Курс евро
1 евро — 51,93 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,00 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 6 сентября. После выходных евро потеряет 9 копеек.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: