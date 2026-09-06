Магнитная буря 6 сентября: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В воскресенье, 6 сентября, солнечная активность будет оставаться слабой. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня — К-индексу 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Геомагнитная активность в ближайшие дни будет спокойной. Впрочем, на следующей неделе из-за высокоскоростного потока возможны активные периоды и слабая вероятность магнитной бури уровня G1.

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Магнитная буря 6 сентября.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.

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