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Магнитная буря 6 сентября: какой будет ее активность
В ближайшие дни геомагнитная активность будет спокойной
В воскресенье, 6 сентября, солнечная активность будет оставаться слабой. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня — К-индексу 1,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитная активность в ближайшие дни будет спокойной. Впрочем, на следующей неделе из-за высокоскоростного потока возможны активные периоды и слабая вероятность магнитной бури уровня G1.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.
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