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Магнітна буря 6 вересня: яка буде її активність
Найближчими днями геомагнітна активність буде спокійною
У неділю, 6 вересня, сонячна активність залишатиметься слабко. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Геомагнітна активність найближчими днями буде спокійною. Втім, наступного тижня через високошвидкісний потік можливі активні періоди та слабка ймовірність магнітної бурі рівня G1.
Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.
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