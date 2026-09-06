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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 6 вересня: яка буде її активність

Найближчими днями геомагнітна активність буде спокійною

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 6 вересня, сонячна активність залишатиметься слабко. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна активність найближчими днями буде спокійною. Втім, наступного тижня через високошвидкісний потік можливі активні періоди та слабка ймовірність магнітної бурі рівня G1.

Магнітна буря 6 вересня.

Магнітна буря 6 вересня.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

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