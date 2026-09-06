Візит Віткоффа і Кушнера до Києва погоджували тижнями: ЗМІ розкрили деталі

Віткофф та Кушнер / © Getty Images

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Перший візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва готували протягом кількох тижнів.

Про це пише The New York Times із посиланням на посадовців, обізнаних із дипломатичними зусиллями навколо війни Росії проти України.

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За даними видання, переговори щодо нинішньої поїздки Віткоффа і Кушнера до Москви та Києва тривали тижнями. Однією з умов безпеки місії стала тимчасова відмова сторін від ударів по столицях на час перебування американських представників у регіоні.

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Особливість нинішнього візиту полягає в тому, що для обох переговорників це буде перша поїздка до Києва.

Водночас до Москви Віткофф і Кушнер уже приїжджали кілька разів. Сам Віткофф, за даними NYT, зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним понад шість разів.

До України американських представників також запрошували раніше. NYT пише про кілька офіційних запрошень, однак до цього часу вони так і не відвідували Київ.

Ще наприкінці липня президент Володимир Зеленський повідомляв, що очікує на Віткоффа та Кушнера після їхніх численних поїздок до Росії. Тоді йшлося про можливий візит упродовж двох тижнів, однак він не відбувся.

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Нинішню поїздку теж переносили та остаточно узгоджували лише напередодні. Після понад тригодинних переговорів із Путіним у Москві американські представники залишили Росію. Наступним пунктом їхньої місії має стати Київ.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер після розмови з Путіним повезуть його оцінки до Києва

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