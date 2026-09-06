У Ростовській області РФ лунають вибухи (відео)

Дрон / © ТСН.ua

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У Ростовській області Росії в ніч проти 6 вересня повідомляли про роботу протиповітряної оборони на тлі атаки безпілотників.

Зокрема, вибухи та роботу ППО фіксували у Батайську.

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Місцеві жителі публікували кадри, на яких чути вибухи та видно роботу російської протиповітряної оборони.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За повідомленнями моніторингових каналів, безпілотники продовжували пролітати через територію Ростовської області, а ППО працювала в кількох районах.

Офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Росія, яка роками заробляла на експорті нафти, дедалі відчайдушно випрошує паливо за кордоном.

Ми раніше інформували, що через атаки на НПЗ експорт російського палива морем у липні впав на третину за місяць і вдвічі за рік.

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