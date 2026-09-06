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У Ростовській області РФ лунають вибухи (відео)
У ніч проти 6 вересня у Батайську та інших районах Ростовської області РФ повідомляли про роботу ППО на тлі прольоту безпілотників.
У Ростовській області Росії в ніч проти 6 вересня повідомляли про роботу протиповітряної оборони на тлі атаки безпілотників.
Зокрема, вибухи та роботу ППО фіксували у Батайську.
Місцеві жителі публікували кадри, на яких чути вибухи та видно роботу російської протиповітряної оборони.
За повідомленнями моніторингових каналів, безпілотники продовжували пролітати через територію Ростовської області, а ППО працювала в кількох районах.
Офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.
Раніше повідомлялося, що Росія, яка роками заробляла на експорті нафти, дедалі відчайдушно випрошує паливо за кордоном.
Ми раніше інформували, що через атаки на НПЗ експорт російського палива морем у липні впав на третину за місяць і вдвічі за рік.