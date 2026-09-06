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В Ростовской области РФ раздаются взрывы (видео)
В ночь на 6 сентября в Батайске и других районах Ростовской области РФ сообщали о работе ПВО на фоне пролета беспилотников.
В Ростовской области России в ночь на 6 сентября сообщали о работе противовоздушной обороны на фоне атаки беспилотников.
В частности, взрывы и ПВО фиксировали в Батайске.
Местные жители публиковали кадры, на которых слышны взрывы и видна работа российской противовоздушной обороны.
По сообщениям мониторинговых каналов, беспилотники продолжали пролетать через территорию Ростовской области, а ПВО работало в нескольких районах.
Официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что Россия, годами зарабатывавшая на экспорте нефти, все отчаянно выпрашивает топливо за границей .
Мы ранее информировали, что из-за атак на НПЗ экспорт российского топлива морем в июле упал на треть за месяц и вдвое за год .