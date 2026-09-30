Какой церковный праздник в Украине 7 октября

Церковный праздник 7 октября / © unsplash.com

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7 октября (20 октября), в православном календаре день памяти мучеников Сергея и Вакха. Сергей и Вакх жили в конце III — начале IV века, во времена Римской империи. Их мученичество обычно связывают с периодом правления правителя Максимиана.

Согласно древнему житию святых, Сергий и Вакх служили при императорском дворе и имели значительный авторитет. Сергея называют командиром военного подразделения, а Вакха — его близким товарищем и сослужителем. Император благосклонно относился к ним, не зная, что оба исповедовали христианство.

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Для первых христиан такая вера могла быть опасна. Римская государственная и религиозная традиция требовала участия в обрядах в честь языческих богов и императора, тогда как христиане считали поклонение другим богам несовместимым со своей верой.

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По преданию, недоброжелатели сообщили императору, что Сергий и Вакх являются христианами. Максимиан поначалу не хотел этому верить. Чтобы проверить обвинения, он приказал им принять участие в языческом жертвоприношении.

Однако Сергей и Вакх отказались поклоняться языческим богам и открыто признали себя христианами.

Их отказ был воспринят не только как религиозное неповиновение, но и как нарушение обязанностей людей, находившихся на императорской службе. По житийной традиции, святых лишили военных знаков отличия и одежды, публично унизили, а затем отправили к правителю Антиоху, который должен был заставить их отречься от веры.

Особенно болезненным это испытание было потому, что Антиох, как рассказывает житие, ранее получил свое высокое положение благодаря Сергею. Теперь же он должен был судить своего бывшего благотворителя и его товарища.

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Первым мученическую смерть принял Вакх.

Его жестоко избивали за то, что он отказывался принести жертву языческим богам. Согласно житию, пытки были настолько тяжкими, что Вакх умер от полученных ран.

Сергей остался один. Утрата ближайшего товарища должна была стать для него еще одним испытанием. Однако предание рассказывает, что Вакх явился Сергею после смерти и укрепил его, призывая не отступать от веры.

Этот эпизод стал одним из самых трогательных в житии двух мучеников. Их дружба не кончается смертью одного из них: в христианском осмыслении она продолжается в вере и надежде на вечную жизнь.

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После смерти Вакха Сергея продолжали заставлять отречься от христианства. По преданию ему обули обувь, в которую были забиты острые гвозди, и заставили идти в город Реса, находившийся на территории современной Сирии.

Несмотря на страдания, Сергей не согласился принести жертву языческим богам.

В конце концов, его приговорили к смерти из-за усечения головы. Так Сергей, как перед ним Вакх, принял мученическую смерть, оставшись верным Христу.

Церковный праздник в Украине 7 октября по старому календарю

По старому календарю 7 октября в Украине чтили память первомученицы Текли. За преданность христианской вере Текля подверглась преследованиям и тяжким испытаниям, однако осталась невредимой и продолжила проповедовать Евангелие. За ревность в служении Церковь называет ее равноапостольной, а за готовность принять страдание за Христа — первомученицей среди женщин.

Приметы 7 октября

Народные приметы 7 октября / © pexels.com

Многие желуди на дубе — ждали мягкой зимы и урожайного года.

Гром 7 октября считали предвестником теплой и малоснежной зимы.

Ранний иней — признак приближения холодов и быстрой установки зимней погоды.

Что нельзя делать 7 октября

На Сергея Зимнего пытались не роптать на свою судьбу, не жаловаться на трудности и не говорить лишнего о собственных неурядицах. По старым представлениям, вместе с такими словами человек мог нечаянно избавиться от благополучия и здоровья.

Что можно делать 7 октября

В прежние времена в этот день был ветер. Хозяева уже начинали регулярно разжигать печи, а в народе говорили, что Сергей приводит с собой зиму. Дни заметно укорачивались, ночи становились продолжительнее, а утренний воздух все чаще напоминал о близких морозах.

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