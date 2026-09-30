ЕС хочет избавиться от «паралича» единогласия: готовят революционные изменения в голосовании

Евросоюз / © Reuters

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Европейская комиссия готовит масштабный пересмотр механизма принятия решений в Европейском Союзе.

Об этом пишет издание Rapporteur.

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Ожидается, что инициатива будет представлена накануне возможного расширения ЕС и присоединения новых государств, среди которых Черногория и Албания.

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На следующей неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен должен представить план масштабной реформы внутреннего функционирования ЕС. По замыслу он должен стать наибольшим изменением в работе Союза за последние десятилетия и подготовить его к расширению более 30 государств-членов.

При этом для реализации предложенных изменений не планируется вносить поправки в Лиссабонский договор.

В ЕС хотят почаще отказываться от принципа единодушия

В двух внутренних проектах документов по стратегии расширения ЕС, длительно откладываемых, предлагается активнее применять так называемые «переходные положения» (passerelle clauses).

Такой механизм позволяет изменять правила голосования в отдельных сферах и переходить от единодушия, когда каждая страна имеет право вето к голосованию квалифицированным большинством.

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Использование этих положений могло бы упразднить необходимость единодушного решения 27 государств-членов на многих промежуточных этапах рассмотрения заявок стран-кандидатов на вступление в ЕС.

В одном из документов, который должен стать основой для предстоящего плана главы Еврокомиссии, отмечается, что Союз должен меньше зависеть от необходимости достижения полного консенсуса.

«Консенсус укрепляет чувство причастности и демократическую легитимность. Однако он также может задерживать или вообще блокировать принятие своевременных решений в тех сферах, где Союзу необходимо действовать безотлагательно», — говорится в документе.

При этом для запуска самого механизма переходных положений также понадобится единодушное одобрение всех стран ЕС.

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Ожидается, что новый подход мог бы ускорить рассмотрение заявок таких государств как Украина, Черногория и Северная Македония. В настоящее время процесс их вступления, как отмечает издание, может тормозиться из-за позиции отдельных государств-членов.

Страны могут получить «аварийное торможение»

Инициатива, вероятно, столкнется с сопротивлением части нынешних членов ЕС, опасающихся потери права вето.

В то же время в проекте предусмотрен механизм «аварийного торможения». Правительство сможет воспользоваться им, если сочтет, что под угрозой оказались его «жизненно важные национальные интересы».

Еврокомиссия также предлагает расширить применение голосования квалифицированным большинством. Для принятия решения в таком случае необходима поддержка не менее 15 стран, представляющих две трети населения ЕС.

Такой подход предлагают применять к более широкому перечню вопросов, в том числе санкциям, правам человека, обороне и безопасности, а также борьбе с уклонением от уплаты налогов.

«По мере расширения Союза риск задержки или блокирования решений будет неизбежно расти», — говорится во внутреннем документе.

В этой связи Еврокомиссия планирует «представить программу действий по применению переходных положений».

В то же время, в документе отмечается, что нет признаков намерения ЕС отказываться от принципа единодушия на начальном и завершающем этапах вступления новых стран.

Новые правила для еврокомиссаров

Еще одно предложение касается формирования Европейской комиссии после дальнейшего расширения Союза.

Согласно проекту, право назначать еврокомиссара могут получать только две трети стран-членов.

В нынешнем составе ЕС из 27 государств это означало бы, что девять стран не направляли бы своего представителя в Брюссель.

Ожидается, что такое предложение может вызвать недовольство среди малых государств-членов, традиционно заявляющих об уменьшении своего влияния в Брюсселе по мере расширения Европейского Союза.

Для новых членов хотят ввести «испытательный термин»

Отдельно в документах идет речь о новом подходе к государствам, которые присоединятся к ЕС.

Новые члены могут получить статус испытательного срока продолжительностью десять и более лет. В этот период за их соблюдением правил и стандартов ЕС будет осуществляться усиленный контроль.

Среди возможных мер влияния называют приостановку права голоса в Совете ЕС и финансовые санкции в рамках новых «финансовых» и «институциональных» защитных механизмов.

В документах отмечено: «От новых членов потребуется подписать юридически обязывающее „временное обязательство“ не блокировать решения, согласованные другими странами ЕС. Также сохранятся стандартные временные защитные меры, касающиеся участия в ключевых областях политики ЕС — от юстиции и внутренних дел до сельского хозяйства».

Кроме того, для новых государств предусмотрен ограниченный во времени финансовый защитный механизм. Он позволит Еврокомиссии применять санкции при отступлении новых членов от демократических и правовых стандартов.

Перед вступлением в ЕС новые государства также будут обязаны присоединиться к Европейской прокуратуре, расследующей случаи мошенничества со средствами Европейского Союза.

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