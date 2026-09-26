В одной из стран ЕС подростки бунтуют против призыва в армию: детали от СМИ

Вместо уроков — на митинги: сотню городов Германии охватили массовые протесты молодежи из-за военной службы или ваши идеи. / © ТСН.ua

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Десятки тысяч учащихся по всей Германии вышли на улицы, чтобы протестовать против возможного призыва в военную службу. Согласно инициативе «Школьная забастовка против призыва», более 45 000 учеников приняли участие в демонстрациях примерно в 100 городах.

Об этом передают германские СМИ.

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Закон о новой военной службе вступил в силу в начале года. С помощью этого закона правительство стремится привлечь больше молодежи в Бундесвер. В настоящее время во многих городах прошли студенческие протесты против возможного призыва на военную службу.

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Тысячи молодых людей по всей Германии протестовали против потенциального возобновления воинского долга и новых обязательных медицинских осмотров. Инициатива «Школьная забастовка против воинского долга» сообщила о более чем 45 000 учениках примерно в 100 городах по всей Германии.

Закон о новой военной службе вступил в силу в январе. Его основным элементом является обязательный призыв для молодых людей, рожденных в 2008 году или позже. Это привлекает добровольцев для расширения вооруженных сил. Если целевые показатели не будут достигнуты, Бундестаг может принять решение о возобновлении призыва. Бундестаг приостановил призыв в 2011 году.

Как отмечают немецкие СМИ, Вооруженные силы Германии и правительство возлагаются на добровольную службу в новой военной службе. Целью нового закона о военной службе является увеличение количества действующих солдат Бундесвера до 255 000–270 000 к 2035 году.

Дата публикации 17:44, 26.09.26 Количество просмотров 2 В Германии бунтуют против призыва в армию

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