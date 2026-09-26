"Не могла себе такого представить": беженка из Украины откровенно рассказала о запретах в Германии

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Украинская беженка Людмила Русинаподелилась своими наблюдениями о бытовых обычаях в Германии, которые часто удивляют украинцев в европейских странах.

По её словам, жители одной из самых развитых стран мира продолжают активно сушить вещи прямо на улице. Об этом она рассказала в своём видео на платформе TikTok.

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Когда возле её подъезда устанавливали специальную конструкцию, украинка сначала даже не догадывалась о её назначении.

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«Могли бы вы представить себе такое в Германии, одной из самых развитых стран мира? Потому что я — нет. И когда несколько недель назад возле подъезда дома, в котором я здесь живу, закапывали трубу, я думала о чём угодно, только не о сушилке для белья», — поделилась впечатлениями Людмила.

Как выяснилось, у этой традиции есть сразу несколько практических объяснений. Во многих немецких домах строго запрещено сушить влажные вещи в квартирах и даже на балконах, чтобы предотвратить появление плесени. Использование же электрических сушилок требует дополнительных затрат на электроэнергию, поэтому местные жители стремятся экономить.

Кроме того, сами немцы ценят этот способ из-за естественной проветриваемости. Сосед украинки объяснил ей, что после сушки на свежем воздухе белье приобретает особый аромат.

Женщина уже опробовала сушку на улице на собственном опыте и подтвердила, что одежда действительно приобретает приятный запах. Впрочем, пользоваться этой возможностью постоянно она не планирует, поскольку в её договоре аренды нет запрета на сушку в помещении, а проблем с влажностью в квартире нет.

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Украинцы за рубежом: последние новости

С 2027 года Великобритания сократит финансирование программы «Homes for Ukraine», снизив ежемесячные выплаты домовладельцам с 350 до 100 фунтов стерлингов. Это вызывает опасения у украинских беженцев остаться без жилья, ведь часть британских семей может перейти на коммерческую аренду.

Стоит отметить, что двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о продлении статуса временной защиты (TPS) для украинских беженцев, чтобы предотвратить массовые депортации после истечения действующего срока 19 октября. Эта инициатива призвана обеспечить украинцам в США стабильность и право на работу до тех пор, пока возвращение на родину будет сопряжено с опасностью.

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