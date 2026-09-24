«В Украине это уже дикость»: блоггер рассказала о 3 бытовых вещах в Германии, шокирующих наших граждан

Германия удивляет: украинка рассказала о 3 шокирующих вещах / © Getty Images

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Украинцы, привыкшие к высокому уровню диджитализации и сервиса на родине, часто сталкиваются с бытовым шоком после переезда в страны Европейского Союза. Оказывается, что в некоторых вещах Европа не более развита, а наоборот — отстает от нас.

Украинка Людмила Русина, переехавшая из Киева в Германию, поделилась в Tik-Tok наблюдениями о вещах, которые в Украине уже считаются устаревшими, но в ФРГ остаются ежедневной нормой.

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Бумажная реклама и газеты

«В Украине это давно уже дикость, а в Германии — привычные вещи. И первое — это бумажные рекламы. Да, они до сих пор есть, и их не просто бросают в ящики», — отметила блогерша.

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По ее словам, нередко такие открытки имеют практическую ценность — на них есть скидочные купоны. Немцы регулярно вырезают бумажные купоны и предъявляют их на кассах супермаркетов, что позволяет существенно сэкономить (например, получить дополнительную скидку в 15 евро).

Второй факт — бумажные газеты в Германии часто опережают даже Интернет.

«И пока информацию о новых акциях еще готовят для сайтов и приложений, получатели бумажных проспектов уже давно активно ее изучают и вырезают купончики. О, какой прогресс», — удивляется украинка.

Отсутствие доставки продуктов

Также, по наблюдению Людмилы, в Германии нельзя, как мы привыкли в Украине, просто заказать продукты из супермаркета домой, потому услуги такой в большинстве немецких магазинов просто не существует.

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В то же время она предположила, что возможно дело не в неразвитом маркетинге, а в том, что немцы любят лично ходить за покупками.

Банковская бюрократия и длительное ожидание

«Ну и вишенка на торте, по-моему, — это банковская система. Здесь нельзя просто пойти в банк и получить карту. Надо сначала договориться о сроке, прийти в банк, и не всегда это быстро, а потом еще неделю ждать карточку по почте. Да и это еще не все. Пин-код к ней придет еще через несколько дней отдельным письмом. Не знаю, в целях безопасности или бюрократии, но украинцу здесь точно будет скорее заказать и получить карточку из Украины, чем дождаться ее из немецкого банка», — объяснила блоггер.

Ранее украинец эмоционально разнес жизнь в Германии и заявил, что не вернется туда даже за 10 тысяч евро.

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