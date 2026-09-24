Собаки действительно понимают человеческий язык: ученые обнаружили особенность работы их мозга

Собаки / © Associated Press

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Собаки могут обрабатывать человеческий язык способом, ранее считавшимся характерным только для людей. Новое исследование показало, что мозг собак использует согласные звуки, чтобы выделять отдельные слова из непрерывного речи.

Об этом говорится в материале Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Science.

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Речь идет о так называемом «превосходстве согласных» (consonant bias) — особенность обработки речи, которую раньше наблюдали только у людей. Причем ее не фиксировали даже у приматов, которые эволюционно гораздо ближе к человеку.

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Как собаки распознают слова

Ученые сравнили реакции мозга 20 человек и 20 домашних собак во время восприятия речи.

Исследователи проверяли, как представители обоих видов распознают закономерности в звуковых последовательностях. Оказалось, что и люди, и собаки лучше определяли структуру слов, когда она формировалась с помощью согласных, а не гласных.

Мозг собак синхронизировался с ритмом таких слов примерно так же, как мозг людей.

«Это первое доказательство того, что преимущество согласных может возникать в мозге вида, отличного от человека», — отметила соавтор исследования Кинга Г. Тот.

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По словам первого автора работы Богларки Морваи, исследователи предполагали, что если бы преимущество согласных было связано с уникальными для человека языковыми способностями, другие виды не должны были бы демонстрировать такие особенности.

«Даже собаки, несмотря на то, что значительную часть своей жизни проводят в окружении человеческого языка», — отметила она.

Опыт общения может изменять работу мозга

Отдельно ученые проверили собак с разным ранним опытом. Часть животных в первые месяцы жизни жила в приютах или на улице, а другие росли в семьях.

Несмотря на разные условия, собаки продемонстрировали одинаковое сильное «превосходство согласных».

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Это может свидетельствовать о том, что для формирования такой стратегии обработки речи мозга достаточно регулярного контакта с человеческим языком.

Автор исследования Аттила Андикс из Университета Этвеша Лоранда пояснил, что полученные результаты подвергают сомнению предположение о необходимости врожденных механизмов, специально настроенных на человеческий язык.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что настройка мозга на речь — и, в частности, возникновение предпочтения согласных — не нуждается в заранее запрограммированном мозге и человекообразных языковых способностях», — сказал он.

По его словам, регулярного контакта с речью может быть достаточно, чтобы изменить работу мозга и сформировать особенности обработки информации, которые раньше наблюдали только у людей.

Люди имеют еще одно преимущество

В то же время, между людьми и собаками обнаружили и отличие.

Люди могли распознавать слова, структура которых определялась гласными, хотя делали это менее успешно, чем в случае согласных.

Собаки такой способности не продемонстрировали. Это может означать, что люди лучше справляются с необычными для них или менее типичными языковыми закономерностями.

Новое исследование дополняет предварительные работы о способности собак обрабатывать человеческую речь. В частности, ранее ученые установили, что некоторые собаки могут учить новые слова, просто слушая разговоры своих хозяев.

Для этого животным нужно следить за взглядом и вниманием человека, реагировать на коммуникативные сигналы и выделять слова из непрерывного речи.

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