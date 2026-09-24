Стратегический объект, оплата наличными: в Сочи строят новую резиденцию Путина — что обнаружила BBC (фото)

Путин / © Associated Press

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На территории сочинской резиденции президента России Владимира Путина «Бочаров ручей» продолжается масштабное строительство. Старые здания комплекса начали сносить в 2024 году, а уже в 2026 году на их месте появились новые корпуса.

Об этом сообщает BBC.

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Российские власти публично не сообщали ни о сносе части объектов, ни о новом строительстве. В то же время, BBC выяснила, что работы проводятся по государственному контракту Федеральной службы охраны (ФСО), а генподрядчиком выступает компания из аннексированного Крыма.

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Что происходит на территории «Бочарового ручья»

Как пишет BBC, в 2024 году на территории официальной сочинской резиденции Путина начали демонтировать старые постройки. К сентябрю 2025 г. на их месте уже образовался большой котлован.

Строительство на стадии котлована / © ВВС

При этом часть комплекса была сохранена. На южной границе резиденции остался корпус Бочаров ручей-2, построенный к Олимпиаде-2014. В нем Путин, в частности, принимал высокопоставленных гостей.

По данным Financial Times, на которую ссылается BBC, во время войны российский президент стал значительно реже приезжать в Сочи. Издание подсчитало, что до полномасштабного вторжения Путин посещал город 24 раза, в 2022 году — 13 раз, а в 2024 и 2025 годах — всего по два раза.

В то же время, в 2026 году ФСО решила усилить охрану «Бочарового ручья» и создать вокруг резиденции охранную зону площадью более 3 кв. км.

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Несмотря на это, строительство на территории комплекса продолжилось. На спутниковых снимках, которые изучила BBC, осенью 2026 года уже видны крыши новых построек. Они занимают большую площадь, чем ранее снесенные объекты.

Контракт ФСО скрыт от обычных реестров

BBC нашла упоминание о строительстве в судебном решении, где фигурирует государственный контракт с 25-значным номером.

Его название — «Строительство и реконструкция зданий и сооружений ФСО России „Бочаров ручей“».

Такие контракты заключаются в рамках государственного оборонного заказа и не публикуются в обычных реестрах госзакупок. В то же время, структура номера позволяет определить отдельные характеристики договора.

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В частности, первые четыре цифры указывают на 2023 и 2027 годы — то есть контракт был заключен еще до сноса старых зданий.

Другая часть номера указывает на ФСО как заказчика. Отдельный код свидетельствует, что закупка относится к категории других случаев, а еще одна цифра означает фиксированную цену.

В то же время, стоимость самого государственного контракта с номера определить невозможно.

Кто строит новые корпуса

Генеральным подрядчиком, по данным BBC, стала зарегистрированная в аннексированном Крыму «Группа компаний Трансстройинвест».

Название этой компании фигурирует в нескольких судебных спорах с субподрядчиками, выполнявшими работы на территории Бочарова ручья.

Часть работ генподрядчик передавал другим компаниям. В судебных материалах упоминаются, в частности, споры по поводу сроков выполнения работ и выявленных нарушений во время строительства.

Строителей искали из-за объявления в Интернете

BBC также нашла вакансии и объявления о наборе рабочих, которые, по данным издания, касались строительства на территории резиденции.

Искали монолитников, бетонщиков, каменщиков и арматурщиков. В отдельных объявлениях «Бочаров ручей» называли непосредственно, в других на связь с этим объектом указывали условия работы.

В одном из объявлений в январе 2025 года речь шла о строительстве двухэтажного здания на территории с пропускным режимом. Работникам предлагали сдельную оплату наличными.

В другом объявлении в конце 2025 упоминалось четырехэтажное здание на объекте с пропускным режимом и проверкой паспортов.

Один из рекрутеров прямо писал: «Бочаров ручей. Режим пропускной, строится резиденция».

Другой называл объект «стратегическим».

Сначала к работе на объекте допускались преимущественно граждане России без судимостей, которые должны были пройти проверку. Впоследствии работодатели стали рассматривать также граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Работникам предлагали проживание, в частности в хостеле с бассейном или квартире, трехразовое питание, инструменты и спецодежду.

В некоторых объявлениях отдельно отмечалось, что оплату будут производить наличными.

В этом году начали искать специалистов для внутренних работ

Впоследствии характер вакансий поменялся. В 2026 году на объект уже искали специалистов для внутренних работ — в частности, для установки светильников, сантехники и дверей.

Один из рекрутеров отмечал, что работы много и нужно значительное количество специалистов. При этом объект называли закрытым, а работники должны были проходить проверку службы безопасности.

BBC также установила, что у «Трансстройинвеста» была лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с государственной тайной. В то же время у некоторых субподрядчиков таких лицензий не было.

Сколько стоит новое строительство

Общую стоимость нового комплекса BBC установить не удалось.

В то же время, о масштабе работ могут свидетельствовать бюджеты отдельных подрядов, которые издание нашло в объявлениях. Суммы там составляли от 90 млн. до 500 млн. рублей.

В то же время, по спутниковым снимкам невозможно точно установить назначение новых зданий, их этажность или окончательную конфигурацию комплекса.

Таким образом BBC установила связь строительства с ФСО, государственным контрактом и конкретным генподрядчиком, однако назначение каждого из новых корпусов и общую стоимость проекта публично установить не удалось.

Напомним, ранее журналисты исследовали, что глава Кремля Путин поселил дочерей и внуков рядом с собой в бункере. Из-за опасений покушения диктатор РСФ Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям: Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой, а также внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс «Валдай».

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