Женщина вышла на обеденный перерыв, а вернулась с 2 миллионами долларов: как это ей удалось

Лотерея / © Associated Press

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В США женщина во время обеденного перерыва приобрела лотерейный билет и выиграла 2 миллиона долларов. Однако она решила никому не рассказывать о внезапном обогащении и спокойно продлила свой рабочий день.

Об этой истории пишет издание People.

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После тяжелого начала дня жительница Портсмута купила лотерейный билет в Норфолке и выиграла 2 миллиона долларов. Узнав о джекпоте, женщина не стала праздновать, а спокойно вернулась на работу.

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«Мне пришлось вернуться к работе и поступать так, будто ничего не произошло», — рассказала она представителям лотереи.

Победительнице предложили два варианта получения денег: разбить сумму на уровне выплаты в течение 30 лет или забрать выигрыш сразу. Женщина выбрала единовременную выплату, получив на руки 952 000 долларов США (сумма указана до вычета налогов).

Победительница осталась анонимной благодаря новому закону Виргинии. Теперь лотерея не разглашает данные о победителях без их согласия, тогда как раньше это разрешалось только за выигрыш более 10 миллионов долларов. Такие же правила действуют в Делавере, Канзасе, Мэриленде и Орегоне.

В лотерейной игре, стартовавшей 1 сентября, еще остаются два неразыгранных главных приза. Отмечается, что шансы выиграть 2 миллиона долларов составляют 1 до 408 тысяч, тогда как общая вероятность любого выигрыша составляет 1 до 3,48.

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Напомним, выигрыш в 115 миллионов фунтов мог навсегда изменить жизнь Фрэнсиса Коннолли. Британка решила значительную часть состояния отдать другим, основав благотворительный фонд.

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