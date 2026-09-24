Украина передала Сеулу "курских" пленных из КНДР: почему Южная Корея обиделась на Зеленского

Один из северокорейских военных в Украине

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Украина отправила в Южную Корею двух северокорейских солдат, взятых в плен украинскими военными во время боев на Курщине в январе 2025 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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«Недавно мы отправили двух северокорейских военнопленных в Республику Корею. Этих ребят нелегко захватить живыми. Один из них, когда оказался здесь, понял, что его возьмут в плен, и попытался покончить с собой. Он был в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот как они воспитывают людей в КНДР. Это действительность. У них отбирают свободу, отбирают право выбора и убеждают, что они должны погибнуть любой ценой», — сказал он.

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В Южной Корее подтвердили слова Зеленского

После этого южнокорейские СМИ подтвердили, что двое северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России в войне в Украине, добровольно ступили на южнокорейскую землю.

Их возвращение в Корею произошло после закулисных переговоров между Кореей и Украиной через год и восемь месяцев после того, как они попали в плен.

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Южнокорейский депутат Ю Йон Вон заявил, что не знает, получила ли Украина от Сеула какую-либо выгоду от передачи этих солдат.

«Я понимаю, что две страны достигли принципиального соглашения о репатриации примерно в июне прошлого года», — сказал политик.

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Он добавил, что в то время Украина тайно направила специального посланника для достижения базового соглашения о репатриации заключенных с высокопоставленными должностными лицами южнокорейского дипломатического представительства, и что, по его мнению, политика репатриации была подтверждена во время следующих встреч между министрами иностранных дел Южной Кореи и Украины.

Заявление Зеленского в ООН могло вызвать дипломатический скандал с Сеулом

Южнокорейское правительство фактически подтвердило прибытие северокорейских военнопленных в Южную Корею — сдержанно, не отрицая этого.

В то же время президент Южной Кореи Ли Чже Мён недоволен, что Украина публично объявила о передаче Сеулу двух пленных военных КНДР.

Об этом он написал в соцсети Х, его слова цитируют The Korea Times и французское издание Le Monde.

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Ли ответил на критику своей возмутившейся оппозиции, почему южнокорейцы узнали о прибытии пленных от иностранного президента.

«Я не знаю, почему украинская сторона нарушила соглашение и обнародовала этот вопрос, но это очень разочаровывает», — сказал он.

По его мнению, было бы уместно со всех сторон не разглашать информацию, учитывая многие проблемы, которые это может повлечь за собой.

«Вопрос передачи северокорейских заключенных в Южную Корею очень деликатный и может оказать значительное влияние на дипломатию, безопасность и ситуацию на Корейском полуострове. Учитывая проблемы, которые могли возникнуть вследствие этого, мы согласились, что сохранение конфиденциальности было бы правильным решением», — сказал он.

«Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа; их ни в коем случае нельзя осуществлять только для удовлетворения интересов или повышения популярности политиков», — добавил он, объясняя, почему решил не разглашать эту информацию.

Напомним, что согласно Конституции Южной Кореи, Сеул считает всех корейцев, включая проживающих на Севере под контролем режима Ким Чен Ына своими гражданами. Южнокорейские чиновники подтвердили, что этот принцип также распространяется на северокорейских солдат, захваченных в Украине.

Напомним, в конце декабря 2024 года в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Но потом сообщалось, что он скончался от ран.

Украинские воины впервые взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи в январе 2025 года. Президент Зеленский тогда объяснял, что пленить солдат КНДР — задача очень непростая. Ведь, как правило, россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

В интервью изданию из Южной Кореи северокорейские пленные рассказали о тяжелой жизни в КНДР, репрессиях и своем пути в армии диктатора Ким Чен Ына.

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