Україна передала Сеулу "курських" полонених з КНДР: чому Південна Корея образилася на Зеленського

Один із північнокорейських військових в Україні

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Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, яких українські військові взяли в полон під час боїв на Курщині в січні 2025 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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«Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував вкоротити собі віку. Він був шокований тим, що доля не дала йому померти. Ось як вони виховують людей у КНДР. Це реальність. У них відбирають свободу, відбирають право вибору та переконують, що вони мусять загинути — за будь-яку ціну», — сказав він.

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У Південній Кореї підтвердили слова Зеленського

Після цього південнокорейські ЗМІ підтвердили, що двоє північнокорейських військовополонених, які воювали на боці Росії у війні в Україні, добровільно ступили на південнокорейську землю.

Їхнє повернення до Південної Кореї відбулося після закулісних переговорів між Сеулом і Києвом, через рік і вісім місяців після того, як вони потрапили в полон.

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Південнокорейський депутат Ю Йон Вон заявив, що не знає, чи отримала Україна від Сеула якусь вигоду від передання цих солдатів.

«Я розумію, що дві країни досягли принципової угоди щодо репатріації приблизно торік у червні», — сказав він.

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Політик додав, що на той час Україна таємно направила спеціального посланця для досягнення базової угоди щодо репатріації ув’язнених з високопосадовцями південнокорейського дипломатичного представництва і що, на його думку, політика репатріації була підтверджена під час наступних зустрічей між міністрами закордонних справ Південної Кореї та України та зустрічей на вищому рівні між двома країнами.

Заява Зеленського в ООН могла викликати дипломатичний скандал з Сеулом

Уряд країни фактично підтвердив прибуття північнокорейських військовополонених до Південної Кореї — стримано, не заперечуючи цього.

Водночас президент Південної Кореї Лі Чже Мьон незадоволений, що Україна публічно оголосила про передання Сеулу двох полонених військових КНДР.

Про це він написав у соцмережі Х, його слова цитують The Korea Times і французьке видання Le Monde.

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Лі відповів на критику своєї опозиції, яка обурилася, чому південнокорейці дізналися про прибуття полонених від іноземного президента.

«Я не знаю, чому українська сторона порушила угоду та оприлюднила це питання, але це дуже розчаровує», — сказав він.

На думку південнокорейського лідера, було б доречно з усіх боків не розголошувати інформацію, враховуючи багато проблем, які це може спричинити.

«Питання передання північнокорейських в’язнів до Південної Кореї є дуже делікатним і може мати значний вплив на дипломатію, безпеку та ситуацію на Корейському півострові. Враховуючи проблеми, які могли виникнути внаслідок оприлюднення цього, ми погодилися, що збереження конфіденційності було б правильним рішенням», — сказав він.

«Державні справи мають вестися в інтересах нації та народу, їх у жодному разі не можна здійснювати лише задля задоволення інтересів чи підвищення популярності політиків», — додав Лі Чже Мьон, пояснюючи, чому вирішив не розголошувати цю інформацію.

Нагадаємо, що згідно з Конституцією Південної Кореї, Сеул вважає всіх корейців, включно з тими, які проживають на Півночі під контролем режиму Кім Чен Ина, своїми громадянами. Південнокорейські чиновники підтвердили, що цей принцип також поширюється на північнокорейських солдатів, захоплених в Україні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року у ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ взяли в полон солдата КНДР, але потім повідомлялося, що він помер від ран.

Українські воїни вперше взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї в січні 2025-го. Президент Зеленський тоді пояснював, що полонити солдатів КНДР — завдання надзвичайно непросте. Адже зазвичай росіяни та інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі Пхеньяна у війні проти України.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

В інтерв’ю виданню з Південної Кореї північнокорейські полонені розповіли про важке життя у КНДР, репресії та свій шлях в армії диктатора Кім Чен Ина.

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