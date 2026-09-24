У Польщі починають готувати населення до повітряних атак: що відомо

У Польщі оприлюднили інструкцію на випадок повітряної атаки

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У Польщі починають надавати громадянам офіційну інструкцію щодо дій у разі повітряного нападу. Документ містить чіткі рекомендації про те, як поводитися під час загрози, де шукати укриття та як підготуватися до надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляють польські видання Gazeta Prawna та TVP Info.

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Інструкції Міністерства внутрішніх справ Польщі щодо дій у разі повітряних ударів будуть поширені серед місцевих органів влади та опубліковані в інтернеті.

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Інструкція не є новим «Посібником з безпеки», а доповненням до нього, сказала Магдалена Рогуська, заступниця голови Міністерства внутрішніх справ.

У посібнику чітко пояснюються основні правила пошуку безпечного місця — як на вулиці, так і в приміщенні. Мета полягає в тому, щоб підготувати поляків до належної реакції після отримання сповіщення про атаку.

«Нам потрібно працювати над своєю підготовкою, знаннями, готовністю, щоб наша реакція в момент небезпеки стала певною, майже природною реакцією», — зазначили в польському МВС.

Посібник не містить нічого нового, що могло б здивувати українців, які, на жаль, уже «звикли» до війни.

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У матеріалах роз’яснено порядок дій цивільного населення одразу після звуку сирени або отримання сповіщення про повітряну загрозу.

Надано чіткі вказівки, як діяти в разі відсутності поруч спеціалізованого бомбосховища, які приміщення у приватних і багатоквартирних будинках є найбезпечнішими (правило двох стін, використання цокольних поверхів).

Інструкція містить перелік необхідних речей для «тривожної валізки», включано з документами, медикаментами, павербанками, запасами води та довготривалих продуктів.

Нагадаємо, ISW вважає, що Росія вперше за два роки здійснила навмисне вторгнення на територію Польщі — йдеться про російський військовий гелікоптер, який перетнув польський кордон.

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