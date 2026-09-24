Найсухіше місце на планеті раптом перетворилося на величезне квітуче поле

Ділянки квітучих польових квітів у пустелі Атакама поблизу Копіапо (Чилі), 18 вересня 2026 року. Фото: Хав’єр Торрес / © Getty Images

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Пустеля Атакама на півночі Чилі переживає рідкісне «цвітіння пустелі» — сухий ландшафт вкривається фіолетовими, білими, жовтими та іншими яскравими квітами. Причиною стали незвично рясні опади, пов’язані з нинішнім сильним Ель-Ніньйо, які пробудили насіння та коріння рослин, що тривалий час перебували у стані спокою.

Про це пише IFLScience.

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Пустеля, де дощ — майже подія

Атакама вважається найсухішою неполярною пустелею на Землі. Її розташування між Андами та прибережним гірським хребтом створює подвійний «дощовий бар’єр»: волога з Амазонії не проходить через гори, а опади з Тихого океану також майже не досягають внутрішніх районів.

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У середньому тут випадає близько 15 мм опадів на рік, а в найпосушливішому ядрі пустелі — лише 1–3 мм. Тому навіть короткий період рясних дощів для місцевої рослинності стає справжнім природним сигналом до пробудження.

Цього сезону в деяких районах півночі Чилі зафіксували понад 180 мм опадів. Для Атаками це величезна кількість води, і вона буквально змінила звичний вигляд ландшафту.

Мільйони насінин чекали під землею

Найдивовижніше в цьому явищі те, що пустеля не «вирощує» квіти з нуля після дощу. Багато рослин уже давно існували тут — просто їхнє насіння або підземні органи роками чекали на відповідні умови.

Як пояснює CONAF, цвітіння пустелі запускається незвичними зимовими опадами, які мають перевищити певний поріг. Після достатньої кількості вологи прокидаються понад 200 видів однорічних рослин і геофітів, чиї насінини, цибулини або інші підземні частини можуть тривалий час перебувати у стані спокою.

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Саме тому після дощу пустеля може змінитися буквально за короткий час: замість голого каміння та піску з’являються рослини, які чекали свого шансу кілька років.

Деякі з них мають спеціальні пристосування до посухи — восковий наліт, дрібне листя, волоски, що допомагають відбивати сонячне випромінювання, та кореневі системи, здатні ефективно використовувати короткочасну вологу.

Чому цього року квітів може бути особливо багато

У 2026 році Атакама отримала незвичайно потужний імпульс у вигляді опадів на тлі сильного Ель-Ніньйо. За прогнозом чилійської влади, на піку сезону в жовтні квітучі рослини можуть охопити до 15 000 квадратних кілометрів території.

Це не означає, що вся пустеля раптом стане суцільним квітковим килимом. Цвітіння дуже залежить від того, де саме випали опади, наскільки добре ґрунт увібрав воду, якою була температура та скільки сонячного світла отримали рослини.

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Саме поєднання цих факторів визначає, наскільки масштабним буде видовище.

Ель-Ніньйо подарував пустелі дощі

Нинішнє цвітіння відбувається на тлі потужного Ель-Ніньйо — кліматичного явища, під час якого змінюється температура поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану, а разом із нею і глобальні погодні закономірності.

Як повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, Ель-Ніньйо у 2026 році вже сформувався і, за прогнозами, продовжить посилюватися. У ВМО очікують, що він може досягти дуже сильної інтенсивності ближче до кінця року, а його вплив на погоду триватиме і в 2027-му.

Для Атаками наслідок цього погодного процесу виявився незвичайно красивим: дощі пробудили рослини, які більшу частину часу буквально чекають у землі.\

Квіткове диво, яке швидко минає

«Цвітіння пустелі» — явище рідкісне й нетривале. За останні 40 років масштабні цвітіння Атаками спостерігали приблизно 15 разів, зазвичай із проміжком у кілька років.

Особливо незвичайною нинішню ситуацію робить те, що квіти з’явилися одразу після минулорічного пробудження (2025 року). До цього масштабні прояви спостерігали у 2022, 2017 та 2015 роках, причому феномен 2022-го був нетиповим, оскільки тоді панувала протилежна фаза Ла-Нінья.

Рослини в Атакамі мають дуже коротке життя після пробудження. Вони повинні швидко прорости, зацвісти та дати нове насіння, поки волога ще зберігається в ґрунті.

Тому яскраве квіткове поле посеред пустелі — це не новий постійний стан Атаками, а коротке природне вікно, яке може так само швидко закритися, як і відкрилося.

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому Атакама раптом вкрилася снігом. Після серії рідкісних зимових штормів сніг випав майже до узбережжя Тихого океану, а масштаби аномалії зафіксували супутники NASA.

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