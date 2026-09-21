Повені, посуха й тайфуни: які продукти радять запасти через супер-Ель-Ніньйо

Запас яких продуктів має бути вдома

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Сотні тисяч людей по всьому світу, які розуміють реальну загрозу зміни клімату від явища супер-Ель-Ніньйо, вже почали робити запаси продуктів та ліків. Вже з осені та протягом зими погода може змінитися настільки різко, що відразу кілька регіонів планети потерпатимуть від погодних катастроф.

Нутриціологи розповіли Daily Mail, чим саме варто запастися, якщо ви живете у потенційно небезпечній погодній зоні. Наприклад, там, де можуть бути затоплення, посуха, аномальна кількість опадів, тайфуни тощо.

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Запас яких продуктів потрібно зробити на випадок кліматичних аномалій від супер-Ель-Ніньйо

Державна секретарка з питань навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великої Британії закликала людей зробити запаси продовольства на випадок загрози кліматичних аномалій.

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«Якщо у вас є запас їжі, якого вистачить на певний час, доки до вас не дістануться екстрені служби, ваше становище буде значно кращим, ніж за його відсутності», — заявила посадовиця.

Фахівці з харчування Ліверпульського університету імені Джона Мура Річард Кірван та Ґрем Клоуз детально розібрали, що потрібно людині, аби автономно прожити кілька тижнів.

Білок має вирішальне значення не лише для збереження м’язової маси та підтримки метаболізму, але й виступає одним із найпоживніших елементів раціону. Експерти з харчування рекомендують зробити резерв м’ясних консервів — зокрема, курятини, тушкованої яловичини чи фрикадельок, а також консервованої риби. Також можна зробити запас сардин у томатах.

Для тих, хто утримується від споживання м’яса, чудовою альтернативою стануть консервована квасоля та молоко тривалого зберігання.

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Вуглеводам варто віддати пріоритет під час створення запасів продуктів. За наявності доступу до електроенергії та води експерти рекомендують віддавати перевагу сухим вуглеводам: бурому рису, цілозерновим макаронам, вівсяним пластівцям, цілозерновому кускусу, а також готовим порційним пакетикам із рисом чи крупами для мікрохвильовки.

Також зробіть запас таких консерв у банках чи склі: моркви, стручкової квасолі, картоплі, томатів, кукурудзи, квасолі, горошку та сочевиці.

Окремо зробіть запас горіхів та насіння, сухофруктів.

Попри те, що основу харчування складають вуглеводи та білки, науковці радять додати до списку трохи «комфортної їжі», яка допоможе легше перенести монотонність вимушеного раціону.

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Можна зробити невеликий запас улюблених соусів, консервованих фруктів, згущеного молока чи інших продуктів, які можуть довго зберігатися.

Також нутриціологи склали оптимальний список продуктів, запас яких має бути на випадок кліматичних аномалій:

Консервована курятина

Консервована тушкована яловичина

Консервовані фрикадельки

Консервовані сардини в томатному соусі

Консервована квасоля

Молоко тривалого зберігання

Бурий рис

Цілозернові макарони

Вівсяні пластівці

Цілозерновий кускус

Готові раціони для розігріву у мікрохвильовці

Консервовані овочі (морква, стручкова квасоля, картопля, томати, кукурудза, квасоля, горошок і сочевиця)

Горіхи та насіння

Консервовані фрукти у власному соку

Джем

Мед

Печиво

Мультивітамінний комплекс

Вода у пляшках

Також майте запас вітамінів та мікроелементів, зокрема, пачку вітаміну С.

Ель-Ніньйо: останні новини

Нагадаємо, середня температура поверхні Світового океану оновила абсолютний історичний рекорд, досягнувши 22 серпня позначки 21,1 °C. За даними Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), такий аномальний температурний пік наприкінці серпня є особливо тривожним, оскільки зазвичай океан нагрівається до максимальних значень у березні чи квітні.

Науковці застерігають, що це свідчить про посилення феномену Супер Ель-Ніньйо та загрожує планеті ще важчими наслідками. Наразі потепління вже призвело до того, що середня глобальна температура досягла найвищої точки за всю історію спостережень, а липень став найспекотнішим за всю історію для океанів.

Низка морських спекотних хвиль уже охопила прибережні регіони Європи. Надалі стрімке нагрівання океанів загрожує прибережним громадам підвищенням рівня моря через теплове розширення води, руйнуванням морських екосистем і підвищеною ймовірністю екстремальних погодних явищ, зокрема потужних тропічних штормів та ураганів.

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