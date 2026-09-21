У 35-річного відомого українського співака паралізувало обличчя: через що це сталося

Роман Скорпіон / © instagram.com/roman.skorpion_official

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У відомого українського співака Романа Скорпіона паралізувало обличчя.

Про це 35-річний артист розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну. Сталося це понад місяць тому. Артист говорить, що їхав в авто, аби не відчувати спеки, він увімкнув кондиціонер, який направив на обличчя. На жаль, Роман Скорпіон продув лицьовий нерв. Виконавцеві діагностували параліч Белла.

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«У мене був параліч Белла. Це коли повністю частина обличчя не працює. Я їхав в авто, я поставив собі кондиціонер просто на обличчя. Я продув лицьовий нерв. Я прокидаюся і розумію, що не працює одна частина обличчя. А у мене концерти, корпоративи, все заплановано, завдатки люди подавали», — говорить артист.

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Роман Скорпіон / © Пресслужба Романа Скорпіона

Роман Скорпіон одразу ж звернувся до медиків. Співаку підібрали терапію, він працював із мімікою, аби м’язи знову почали працювати. На щастя, виконавець почав поступово відновлюватися. Зараз м’язи його обличчя знову працюють, щоправда, вони не повністю в нормі. Як говорить Роман Скорпіон, на щастя, він легко відбувся, оскільки одразу ж звернувся за допомогою.

«Я прийшов до спеціалістки, вона одразу назначила мені терапію. Одразу друзі з Києва підключились, почали активно все це пропрацьовувати, постійна робота з мімікою, треба було вмикати м’язи. Ще навіть місяць не минув, як ця частина у мене не працювала. Треба було це відновлювати, я навіть не міг у трубочку губи скласти», — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва стикнулась із проблемами зі здоров’ям. У виконавиці стався крововилив у голосову зв’язку. Нещодавно ж артистка заговорила про майбутню операцію на тлі цього і пояснила, через що вона їй знадобиться.

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