Покладіть це в ящик з картоплею — і вона пролежить до весни: простий секрет довгого зберігання

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Проросла, м’яка або зелена картопля — поширена проблема на кухні, через яку овочі часто потрапляють у смітник. Однак існує простий і доступний кулінарний лайфгак, який допоможе зберегти коренеплоди свіжими, твердими та без паростків протягом тривалого часу.

Про це пише Еgeszsegkalauz.

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Картопля може зберігати свою твердість і гарний смак протягом місяців, якщо її зберігати за правильних умов. Якщо зберігати картоплю у занадто теплому місці, проростання можна прискорити. Картоплини легше гниють у вологому середовищі та можуть зеленіти під впливом світла. Тому тривалий термін зберігання залежить від дотримання кількох невеликих правил.

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Стара побутова практика полягає в тому, щоб покласти три-п’ять сушених лаврових листків між картоплею. Для меншої кількості може бути достатньо трьох листків, але у більшому ящику їх можна розмістити в кількох місцях, щоб вони були не лише у верхньому шарі.

Лаврове листя містить натуральні ефірні олії, які, як кажуть, мають антибактеріальні та протигрибкові властивості. Ароматичні сполуки повільного вивільнення можуть створювати менш сприятливе середовище для певних мікроорганізмів та дрібних шкідників. Листя також може допомогти уповільнити проростання.

Крім того, якщо покласти одне-два свіжі яблука у ящик або паперовий мішок із картоплею, вона зберігатиметься значно довше. Річ в тому, що яблука природним чином виділяють етилен — газ, який у незначних концентраціях уповільнює процес проростання картоплі та допомагає їй залишатися щільною й соковитою.

Однак особливу увагу слід звернути на стан плодів. Пошкоджені або перестиглі яблука можуть швидко розм’якнути та згнити, що може призвести до потрапляння вологи, неприємних запахів та мікроорганізмів, що сприяють псуванню картоплі. Тому регулярно перевіряйте яблука та видаляйте їх за перших ознак проблеми.

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Цибуля — не найкращий сусід для картоплі

Хоча яблука можуть бути корисними за певних обставин, цибулю краще тримати подалі від картоплі. Хоча ці два овочі часто кладуть в один кошик або відділення в багатьох домогосподарствах, це не рекомендується для тривалого зберігання.

Цибуля може виділяти вологу та різні гази, які можуть негативно вплинути на стан картоплі, що лежить поруч. Це може призвести до її проростання або швидшого псування. Якщо у вас немає окремого приміщення, принаймні зберігайте овочі в окремих ящиках, на розумній відстані один від одного.

Зберігати цибулю окремо особливо важливо у вологій коморі або підвалі. Якщо циркуляція повітря низька, волога, що виділяється овочами, може легко застоюватися, що може скоротити термін придатності обох продуктів.

Раніше ми писали, який найкращий сорт картоплі.

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