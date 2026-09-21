Вісім речей у домі, які потрібно регулярно чистити, але всі про них забувають

Що потрібно регулярно чистити в домі / © pexels.com

Реклама

Є щонайменше 8 таких речей у домі. Перевірте: можливо, деякі з них ви теж давно не чистили.

Йоржик для унітаза та його підставка

Унітаз ми чистимо регулярно, а ось про предмет, яким це робимо, часто забуваємо.

Реклама

Після використання йоржик варто добре промити чистою водою та дати йому висохнути. Особливої уваги потребує підставка: на її дні може залишатися вода та накопичуватися забруднення.

Реклама

Підставку потрібно періодично спорожняти, промивати гарячою водою з мийним засобом і повністю висушувати перед тим, як повертати йоржик на місце.

Штори

Коли ви востаннє прали штори? Якщо довелося замислитися, ймовірно, час додати їх до списку справ.

На тканині поступово осідають пил, пилок, шерсть і частинки шкіри домашніх тварин. Штори також можуть вбирати запахи їжі та інші запахи в приміщенні.

Оптимальна частота прання залежить від тканини та умов у квартирі чи будинку. Орієнтир — приблизно раз на 3–6 місяців. Робити це можна частіше, якщо вдома є тварини, ви часто готуєте або хтось із мешканців чутливий до пилу та алергенів.

Реклама

Перед пранням обов’язково перевірте рекомендації виробника тканини.

Миски та контейнери з кормом для домашніх тварин

Миска улюбленця може мати вигляд цілком чистий, але залишки їжі та волога швидко створюють сприятливе середовище для забруднень і запаху.

Тому миски для води та їжі потрібно регулярно мити, а сухий корм краще зберігати не у відкритому пакеті, а в чистому герметичному контейнері.

Це допоможе не тільки підтримувати порядок, а й зробить корм менш привабливим для комах та інших небажаних «гостей».

Реклама

Переливний отвір у раковині

Йдеться про маленький отвір, який зазвичай розташований під краном у верхній частині раковини. Його завдання — відводити зайву воду та не давати їй перелитися через край.

Саме про нього під час прибирання ванної кімнати згадують вкрай рідко.

Всередину потрапляють вода, залишки мила, зубної пасти та інші забруднення. З часом там може утворитися наліт і з’явитися затхлий запах — навіть якщо сама раковина ідеально чиста.

Приблизно раз на один-два місяці отвір можна акуратно прочищати маленькою щіткою або старою зубною щіткою, а потім промивати теплою водою.

Контейнер для вторсировини

Здається, навіщо мити контейнер, у який ми складаємо вже порожні банки, пляшки та паковання?

Але на тарі часто залишаються краплі солодких напоїв, соусів, олії чи частинки їжі. З часом вони починають пахнути та можуть приваблювати мурах, плодових мушок та інших комах.

Тому контейнер для вторсировини бажано приблизно раз на тиждень промивати мильною водою, а потім добре висушувати.

Ущільнювач дверцят холодильника

Полиці холодильника ми час від часу миємо, ручку протираємо, а про гумовий ущільнювач по периметру дверцят згадуємо значно рідше.

Якщо придивитися до його складок, там можна знайти крихти, краплі рідини та інші забруднення. Постійна волога також може сприяти появі неприємного запаху та плісняви.

Раз на 1–3 місяці протирайте ущільнювач вологою серветкою з мікрофібри з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду. Вузькі складки зручно очищати м’якою зубною щіткою або ватною паличкою.

І не відкладайте прибирання, якщо помітили забруднення раніше.

Скатертини та сервірувальні серветки

Крихти — далеко не єдине, що залишається на скатертині після вечері.

На тканину потрапляють жир, краплі напоїв, залишки їжі та забруднення з рук і посуду. Якщо довго не прати скатертину або текстильні серветки, плями в’їдаються в тканину, а згодом може з’явитися неприємний запах.

Якщо столовим текстилем користуються щодня, його бажано міняти та прати щонайменше раз на тиждень. Свіжі плями краще видаляти одразу.

Лоток для прального порошку та кондиціонера

Парадоксально, але сама пральна машина теж потребує регулярного миття.

Особливо це стосується висувного лотка, в який заливають або засипають засоби для прання. Частинки порошку, гелю та кондиціонера змішуються з водою і поступово утворюють липкий наліт. Якщо його не прибирати, з часом можуть з’явитися пліснява та характерний затхлий запах.

Хороша звичка — чистити лоток приблизно раз на місяць.

У багатьох моделях пральних машин його можна повністю вийняти. Замочіть деталь у теплій мильній воді, а важкодоступні місця почистьте старою зубною щіткою. Перед встановленням назад лоток бажано добре промити та висушити.

Чистий дім — це не лише чиста підлога

Під час прибирання ми зазвичай концентруємося на найбільш помітних поверхнях: підлозі, меблях, кухонній стільниці, раковині та ванні. Але саме дрібниці, які роками залишаються поза увагою, можуть ставати джерелом запахів і накопичувати бруд.

Не обов’язково намагатися відмити все за один день. Значно простіше додати кілька таких пунктів до звичайного графіка прибирання — наприклад, щотижня чистити один із них.

А тепер огляньте свій дім: скільки речей із цього списку ви давно не мили?

FAQ

Що найчастіше забувають чистити в домі?

Під час звичайного прибирання часто залишаються поза увагою дрібні або малопомітні речі: ущільнювач холодильника, лоток для прального засобу, переливний отвір раковини, йоржик та його підставка, контейнери для вторсировини, миски домашніх тварин, штори та столовий текстиль. Їх варто періодично включати до генерального прибирання.

Що потрібно регулярно чистити в домі?

Крім підлоги, сантехніки та робочих поверхонь, регулярно потрібно очищати предмети, які контактують із їжею, водою, вологою або часто торкаються рук. Варто також періодично перевіряти малопомітні місця, де накопичуються пил, крихти та залишки мийних засобів. Частота прибирання залежить від конкретного предмета: деякі речі потребують щотижневого догляду, інші достатньо очищати раз на місяць або раз на кілька місяців.

Новини партнерів

Новини партнерів