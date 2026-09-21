Восемь вещей в доме, которые нужно регулярно чистить, но все о них забывают

Что нужно регулярно чистить в доме / © pexels.com

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Есть по меньшей мере 8 таких вещей в доме. Проверьте: некоторые из них вы тоже давно не чистили.

Ершик для унитаза и его подставка

Унитаз мы чистим регулярно, а вот о предмете, которым это делаем, часто забываем.

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После использования ершик следует хорошо промыть чистой водой и дать ему высохнуть. Особое внимание требует подставка: на ее дне может оставаться вода и накапливаться загрязнение.

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Подставку нужно периодически опорожнять, промывать горячей водой с моющим средством и полностью высушивать перед тем, как возвращать ерш на место.

Шторы

Когда вы последний раз стирали шторы? Если пришлось задуматься, вероятно, пора добавить их в список дел.

На ткани постепенно осаждаются пыль, пыльца, шерсть и частицы кожи домашних животных. Шторы также могут впитывать запахи пищи и другие запахи в помещении.

Оптимальная частота стирки зависит от ткани и условий квартиры или дома. Ориентир — примерно раз в 3–6 месяцев. Делать это можно чаще, если дома есть животные, вы часто готовите или кто-то из жильцов чувствителен к пыли и аллергенам.

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Перед стиркой обязательно проверьте рекомендации изготовителя ткани.

Миски и контейнеры с кормом для домашних животных

Миска любимца может выглядеть вполне чистой, но остатки пищи и влага быстро создают благоприятную среду для загрязнений и запаха.

Поэтому миски для воды и пищи нужно регулярно мыть, а сухой корм лучше хранить не в открытом пакете, а в герметичном чистом контейнере.

Это поможет не только поддерживать порядок, но и сделает корм менее привлекательным для насекомых и других нежелательных гостей.

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Переливное отверстие в раковине

Речь идет о маленьком отверстии, обычно расположенном под краном в верхней части раковины. Его задача — отводить лишнюю воду и не давать ей перелиться через край.

Именно о нем во время уборки ванной вспоминают крайне редко.

Внутрь попадают вода, остатки мыла, зубной пасты и другие загрязнения. Со временем там может образоваться налет и появиться затхлый запах даже если сама раковина идеально чиста.

Приблизительно раз в один-два месяца отверстие можно аккуратно прочищать маленькой щеткой или старой зубной щеткой, а затем промывать теплой водой.

Контейнер для вторсырья

Зачем мыть контейнер, в который мы складываем уже пустые банки, бутылки и упаковки?

Но на таре часто остаются капли сладких напитков, соусов, подсолнечного масла или частицы пищи. С течением времени они начинают пахнуть и могут привлекать муравьев, плодовых мушек и других насекомых.

Поэтому контейнер для вторсырья желательно примерно раз в неделю промывать мыльной водой, затем хорошо высушивать.

Уплотнитель дверцы холодильника

Полки холодильника мы время от времени моем, ручку протираем, а о резиновом уплотнителе по периметру дверцы вспоминаем значительно реже.

Если присмотреться к его складкам, там можно найти крошки, капли жидкости и другие загрязнения. Постоянная влага может способствовать появлению неприятного запаха и плесени.

Раз в 1–3 месяца протирайте уплотнитель влажной салфеткой из микрофибры с небольшим количеством мягкого средства для мытья посуды. Узкие складки удобно очищать мягкой зубной щеткой или ватной палочкой.

И не откладывайте уборку, если заметили загрязнение раньше.

Скатерти и сервировочные салфетки

Крошки — далеко не единственное, что остается на скатерти после ужина.

На ткань попадают жир, капли напитков, остатки пищи и загрязнения из рук и посуды. Если долго не стирать скатерть или текстильные салфетки, пятна въедаются в ткань, а впоследствии может появиться неприятный запах.

Если столовым текстилем пользуются ежедневно, его желательно менять и стирать как минимум раз в неделю. Свежие пятна лучше удалять сразу.

Лоток для стирального порошка и кондиционера

Парадоксально, но сама стиральная машина тоже нуждается в регулярной мойке.

Особенно это касается выдвижного лотка, в который заливают или засыпают стиральные средства. Частицы порошка, геля и кондиционера смешиваются с водой и постепенно образуют липкий налет. Если его не убирать, со временем могут появиться плесень и характерный затхлый запах.

Хорошая привычка — чистить лоток примерно раз в месяц.

Во многих моделях стиральных машин его можно полностью вынуть. Замочите деталь в теплой мыльной воде, а труднодоступные места очистите по старой зубной щетке. Перед установкой обратно лоток хорошо промыть и высушить.

Чистый дом — это не только чистый пол

При уборке мы обычно концентрируемся на наиболее заметных поверхностях: полу, мебели, кухонной столешнице, раковине и ванной. Но именно мелочи, которые годами остаются без внимания, могут становиться источником запахов и накапливать грязь.

Не обязательно стараться отмыть все за один день. Значительно проще добавить несколько таких пунктов к обычному графику уборки, например, еженедельно чистить один из них.

А теперь осмотрите свой дом: сколько вещей из этого списка вы давно не мыли?

FAQ

Что чаще всего забывают чистить в доме?

Во время обычной уборки часто остаются без внимания мелкие или малозаметные вещи: уплотнитель холодильника, лоток для стирального средства, переливное отверстие раковины, ершик и его подставка, контейнеры для вторсырья, миски домашних животных, шторы и столовый текстиль. Их следует периодически включать в генеральную уборку.

Что нужно регулярно чистить в доме?

Кроме пола, сантехники и рабочих поверхностей, регулярно нужно очищать предметы, контактирующие с пищей, водой, влагой или часто касающиеся рук. Следует также периодически проверять малозаметные места, где скапливаются пыль, крошки и остатки моющих средств. Частота уборки зависит от конкретного предмета: некоторые вещи нуждаются в еженедельном уходе, другие достаточно очищать раз в месяц или раз в несколько месяцев.

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