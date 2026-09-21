Кайя Гербер рассказала о зависимости брата Пресли за месяц до его смерти: "Нельзя было просто скрыть это"

Кайя Гербер / © Associated Press

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24-летняя модель и актрис Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера за месяц до смерти своего старшего брата Пресли откровенно рассказала о его многолетней борьбе с зависимостью и о том, как это отразилось на всей семье, пишет People.

В интервью для сентябрьского выпуска Vogue, который вышел 11 августа, Кайя впервые настолько подробно высказалась о том, как зависимость брата повлияла на нее и их родителей. По данным издания, Пресли на протяжении примерно десяти лет боролся с наркотической зависимостью.

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«Когда такое происходит в семье, это как будто всех уравнивает», — призналась Кайя.

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Синди Кроуфорд с мужем и детьми, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Синди Кроуфорд

Она объяснила, что на фоне проблем брата постепенно привыкла не предъявлять собственных требований и старалась быть для родителей «легким» ребенком.

«Я думаю, поэтому я начала воспринимать себя как „легкую“ и никогда не хотела просить о помощи. Потому что казалось чересчур, когда двое детей нуждались в чем-то», — рассказала модель.

При этом Кайя подчеркнула, что ее брат сам выбрал максимально открытый путь и не пытался скрывать свои проблемы. По ее словам, это было особенно непривычно для их семьи, которая большую часть жизни старалась не выносить личные вопросы на публику.

«Мои родители большую часть нашей жизни были очень, очень закрытыми и ничего не рассказывали. А теперь у нас есть этот абсолютный учитель — мой брат, который говорит: „Я буду очень человечным перед всеми“», — вспоминала Кайя.

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Она также отметила, что попытки скрывать проблему могут только усиливать чувство стыда у человека.

Синди Кроуфорд с сыном Пресли, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Синди Кроуфорд

Пресли Гербер, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Синди Кроуфорд

«Можно спрятать от мира далеко не все. И попытка накрыть что-то крышкой только заставляет человека чувствовать, что вам за него стыдно», — сказала Гербер. Сам Пресли также открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью.

Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Согласно данным коронера округа Лос-Анджелес, смерть произошла в реабилитационном учреждении. Причина смерти пока не раскрыта, вскрытие еще не завершено. Семья попросила уважать их частную жизнь в этот тяжелый период.

Теперь откровения Кайи, сделанные всего за несколько недель до смерти ее брата, приобрели особенно трагический контекст.

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