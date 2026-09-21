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Какому знаку Зодиака повезет 22 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 22 сентября?
День предназначен для занятий благотворительностью, заниматься которой сегодня не только можно, но и нужно — это добавит еще один «плюсик» к карме. Добро, которые мы делаем в это время, совершенно не обязательно должно быть материальным — моральная помощь и содействие, которые мы окажем нуждающимся в них людям, будут цениться ничуть не меньше, а, возможно, и больше.
Овен
Овнам, чем бы они ни занимались, все будет удаваться легко и без напряжения — как будто бы по волшебству. Во-первых, это позволит добиться серьезных профессиональных — а, как следствие, и финансовых — результатов, что само по себе уже очень важно.
А во-вторых, значительно повысит самооценку представителей знака, с которой у них проблем, как правило, и так не возникает, но лишнее доказательство собственной компетентности и значимости не будет лишним аже для таких самодостаточных людей, как они.
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