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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 сентября?
Луна рассказывает
День, когда делать добро не только благородно, но и выгодно — оно обязательно возвращается к нам сторицей, а вот плохие поступки надолго переведут нас на черную полосу бытия и принесут неприятности во всех жизненных сферах без исключения.
Луна рекомендует
Можно дарить подарки и заниматься благотворительностью, но любые поступки такого рода должны быть продиктованы только добрыми мыслями — за злые намерения судьба довольно быстро покарает. Желательно очищать окружающее пространство при помощи воды: сделав уборку в доме, удастся удалить весь скопившейся в нем негатив.
Луна предостерегает
Нельзя реагировать на провокации, которые в это время могут исходит от окружающих людей: нежелательно давать конфликтам уходить вглубь и закручиваться в спираль, которая, выпрямившись, может нанести серьезный удар. Также не рекомендуется жалеть себя, даже если будет казаться, что для этого существует весомый повод: жалость лишает конструктива, которые необходим для того, чтобы добиться хоть сколько-нибудь серьезных результатов.
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