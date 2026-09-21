ЕС не признает выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины и готовит удар по России

Кая Каллас / © Associated Press

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Ввести санкции против лиц, способствовавших проведению так называемых выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины призвала высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Об этом она написала в соцсети Х.

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Каллас подчеркнула, что эти псевдовыборы — очередной удар по демократии.

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«Так называемые выборы в Думу стали еще одним серьезным ударом по российской демократии. Их результат никогда не вызывал сомнений. Кремль подавил инакомыслие, запретил единственную зарегистрированную партию, выступавшую против его войны в Украине, и не допустил международных наблюдателей за выборами. В России осталась только видимость демократии. Я предложила принять меры против тех, кто способствует проведению этих фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины», — отметила она.

Выборы в Госдуму — что известно

В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Правящая партия «Единая Россия», по предварительным результатам подсчета голосов, набирает около половины голосов. Окончательные итоги выборов в Госдуму должны подвести 25 сентября.

В период с 18 по 20 сентября 2026 года в России проходили выборы в Государственную думу IX созыва. Это первые парламентские выборы в РФ с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

В выборах в Госдуму РФ участвовало десять партий. В общей сложности распределяются 450 депутатских мандатов: 225 — по партийным спискам и еще 225 — в одномандатных округах.

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Избирательные процедуры проходили в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Правозащитники сообщают о давлении на местных жителей.

По мнению аналитиков, Кремль использует их в качестве инструмента пропаганды и имитации легитимности действующего режима.

Украинские власти резко осудили проведение голосования, назвав его незаконным.

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