Путин назвал выборы в Государство показателем поддержки войны: к чему призвал россиян

Путин связал выборы в России с поддержкой войны / © Associated Press

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Россия 18-20 сентября проведет трехдневные выборы в Государственную думу. В преддверии голосования президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и фактически связал их участие в выборах с демонстрацией поддержки войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Путин призвал россиян прийти на выборы

В телевизионном обращении к населению Путин заявил, что голосование должно показать, насколько россияне поддерживают военных. По его словам, волеизъявление граждан должно продемонстрировать единство страны и готовность противостоять внешнему давлению.

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Он также увязал результаты голосования с тем, что назвал победой России и сохранением ее суверенитета. Таким образом, выборы Кремль использует не только как внутриполитическую процедуру, но и способ продемонстрировать поддержку нынешнего курса.

В России будут выбирать 450 депутатов

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Россияне будут определять состав 450-местной Госдумы, традиционно поддерживающей законодательные инициативы Кремля.

Это будут первые парламентские выборы в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время, политическая система страны остается жестко контролируемой, а большинство антивоенных кандидатов не допустили к выборам.

Правящая партия «Единая Россия», поддерживаемая Путиным, по оценкам Reuters, сохранит доминирование в парламенте.

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Кремль будет следить за настроениями общества

На фоне выборов в России растет обеспокоенность тем, как война влияет на жизнь граждан. Reuters ранее сообщал об усилении тревожности среди населения, экономических трудностях и опасениях относительно дальнейших последствий войны.

Для Кремля активность избирателей и результаты голосования могут стать показателем публичных настроений. Сам Путин в обращении дал понять, что хочет представить участие в выборах в качестве совместной демонстрации поддержки армии, государства и действующей политики.

Что россияне ожидают после выборов

В то же время, для россиян выборы — это не только вопрос результата голосования. В РФ опасаются усиления мобилизации , роста цен и налогов, проблем с топливом и ограничениями.

На фоне войны и экономических трудностей часть населения все больше беспокоится о будущем. Поэтому после завершения голосования внимание будет приковано не только к результатам выборов, но и к тому, какие решения Кремль будет принимать дальше.

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