Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда опасно откровенно желать кому-либо зла

Виноград

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Особенно опасно откровенно желать кому-либо зла, и тот факт, что человек, в чей адрес мы их говорим, объективно заслуживает такого отношения, оправданием не станет.

Но и хорошие слова необходимо произносить после тщательного обдумывания — будет неприятно из-за небольшой оговорки получить совсем не то, о чем мы мечтали, не говоря уже о вероятных в таких случаях серьезных неприятностях.

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Овен

Нельзя жалеть времени и ресурсов — как материальных, так и душевных — на помощь людям, которые могут вас о ней попросить: добор, которое вы сделаете другим, очень быстро вернётся к вам, да еще и в большем объеме.

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Телец

Таланты, которые подарила вам природа, не стоит скрывать в принципе, но сегодня их и вовсе нужно продемонстрировать в полном объеме, только так можно будет убедить начальство назначить вас на новую должность.

Близнецы

Красноречие, которым в этот день обеспечат вас звезды, поможет убедить в своей правоте любого — даже самого несговорчивого — собеседника, тем не менее, постарайтесь не употреблять свое влияние на других людей им во зло.

Рак

День, когда удачным будет общение на всех уровнях — от сообщений в мессенджерах до встреч в реале: с ем бы вы ни решили поговорить, в результате получите не только удовольствие, но и неожиданную пользу.

Лев

Тем, кто давно думает о смене места работы, имеет смысл начать изучать этот вопрос в его ближайшем рассмотрении– можно отправлять резюме, записываться на собеседования и просить друзей напрячь их связи.

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Дева

Прежде чем кому-то что-то пообещать, подумайте не один, а несколько раз, и только после этого говорите, а иначе, дав человеку надежду и не оправдав ее, вы будете сожалеть о том, что в свое — очень важное — время не промолчали.

Весы

Сегодня можно приступать к реализации любого — даже очень сложного и трудоемкого — профессионального проекта, главное, заниматься только им, а не распылять свои — не самые мощные сейчас — силы на несколько дел сразу.

Скорпион

Сегодня вы почувствуете прилив невиданного энтузиазма и, как следствие, серьезной трудоспособности, постарайтесь потратить его на самые важные проекты — будет обидно, если ресурсы этого дня будут потрачены впустую.

Стрелец

День благоприятен для проведения любых переговоров — как делового, так и личного свойства: собеседники охотно пойдут вам навстречу и сделают все, что вам нужно, поэтому надо хорошо подумать о том, что именно просить.

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Козерог

Тем представителям вашего знака. которые давно хотят поговорить с начальством на финансовые темы, но никак не могут подобрать подходящий омент, не стоит терять времени — сегодня им удастся обсудить все вопросы.

Водолей

При всей — свойственной вашему знаку — любви к общению его сегодня лучше ограничить, слишком велика вероятность досадных конфликтов, которые в другое — более благоприятное — время не произошли бы.

Рыбы

Любой негатив, который может «накрыть» представителей вашего знака в это время, может не просто испортить настроение, но и довести до депрессии, поэтому концентрироваться нужно исключительно на позитиве.

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