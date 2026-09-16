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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Герцогиня Софи демонстрирует стильный блейзер, идеально подходящий для осени

Жена принца Эдварда сейчас находится в командировке.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская сейчас находится в Замбии с официальным визитом, который продлиться всю неделю.

Ее Высочество встретилась с сотрудниками Верховного комиссариата Великобритании в Лусаке во время своего визита в Замбию. Одета Софи была в жакет в клетку от Veronica Beard, отлично подходящий для осеннего сезона. Софи сочетала его с темным топом и очень широкими брюками, а также эспадрильями на платформе.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Этот бренд также любят носить принцесса Уэльская Кейт и Зара Тиндалл. Кэтрин демонстрировала образ в платье от Veronica Beard в ролике, в котором снялась со своей семьей, сообщив о том, что завершила курс профилактической химиотерапии.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, герцогиня Эдинбургская во время этой поездки в Замбию уже продемонстрировала несколько образов, а на днях даже попробовала свои силы в полировке драгоценных камней в местной семейной ювелирной мастерской.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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