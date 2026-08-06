Герцогиня Софи вернула культовую стрижку боб 90-х, и она выглядит роскошнее, чем когда-либо

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Associated Press

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Когда представители британской королевской семьи меняют имидж, это почти всегда становится темой для обсуждения. На этот раз внимание привлекло не платье или украшения, а новая прическа герцогини Софи. Супруга принца Эдварда появилась на церемонии закрытия Игр Содружества 2026 года с обновленной причёской, которая мгновенно напомнила модные образы конца прошлого века, об этом сообщило издание HELLO!.

Для мероприятия герцогиня выбрала элегантное темно-синее платье-рубашку с леопардовыми акцентами и дополнила образ массивными золотыми серьгами. Однако главной деталью стала именно её новая стрижка боб — блестящая и с характерными закрученными наружу кончиками, которые отсылают к лучшим модным моментам 1990-х.

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Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Именно такую прическу в свое время носили культовая супермодель Кристи Тарлингтон и дизайнер и певица Виктория Бекхэм. Сегодня эта эстетика возвращается, но уже в более современном и естественном исполнении.

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По словам стилиста Эллиота Бьюта, новая прическа герцогини представляет собой современную интерпретацию легендарного боба 90-х. Это вневременная стрижка с мягкими внутренними слоями и лёгким боковым пробором, который создаёт естественное движение волос и придаёт образу роскошный вид. Она элегантна, но не требует слишком тщательной укладки, именно поэтому кажется такой современной.

Как повторить прическу герцогини Софи

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Associated Press

Секрет этого образа не в сложной технике, а в правильном стайлинге. Парикмахер советует наносить легкий мусс для объема на влажные волосы, после чего высушить их примерно на 80%. Далее с помощью круглой щетки среднего диаметра нужно приподнять корни и аккуратно подкрутить кончики внутрь или слегка наружу, в зависимости от желаемого эффекта.

Последний штрих — небольшое количество крема для укладки, который придаёт волосам гладкость, блеск и естественную текстуру, не создавая ощущения перегруженности.

Главное преимущество новой стрижки герцогини — универсальность. Её легко адаптировать как к официальным мероприятиям, так и к повседневной жизни.Гладкая укладка прекрасно подходит для деловых встреч, торжественных мероприятий или вечерних образов. Если же добавить немного текстуры и небрежности, прическа будет выглядеть непринужденно и очень современно.

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Именно баланс между ухоженностью и естественностью сегодня считается одним из главных трендов.

Возвращение к короткой прическе

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Associated Press

Новую стрижку боб герцогиня Софи впервые продемонстрировала ещё в прошлом месяце во время фестиваля регенеративного сельского хозяйства Groundswell на ферме Lannock Farm. Тогда многие обратили внимание не только на длину волос, но и на их более светлый оттенок блонда, который придал образу свежесть.

Для супруги принца Эдварда это стало довольно заметным изменением. В течение последнего десятилетия она в основном носила длинные волосы, хотя поклонники королевской семьи помнят, что еще в 2011 году герцогиня уже экспериментировала с прической боб. С тех пор прошло много лет, и теперь она вновь доказала, что короткие волосы могут выглядеть невероятно женственно, элегантно и современно.

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