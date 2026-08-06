Герцогиня Софі повернула культовий боб 90-х і він розкішніший, ніж будь-коли

Софі герцогиня Единбургська / © Associated Press

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Коли представники британської королівської родини змінюють імідж, це майже завжди стає темою для обговорення. Цього разу увагу привернула не сукня чи прикраси, а нова зачіска герцогині Софі. Дружина принца Едварда з’явилася на церемонії закриття Ігор Співдружності 2026 року з оновленим укладанням, яке миттєво нагадало модні образи кінця минулого століття, про це розповіло видання HELLO!.

Для заходу герцогиня обрала елегантну темно-синю сукню-сорочку з леопардовими акцентами та доповнила образ масивними золотими сережками. Однак головною деталлю став саме її новий боб — блискучий та з характерними підкрученими назовні кінчиками, які відсилають до найкращих модних моментів 1990-х.

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Софі герцогиня Единбургська / © Getty Images

Саме таке укладання свого часу робили культова супермодель Крісті Тарлінгтон та дизайнерка й співачка Вікторія Бекхем. Сьогодні ця естетика повертається, але вже у сучаснішому та природнішому прочитанні.

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За словами стиліста Елліота Б’юта, нова зачіска герцогині є сучасною інтерпретацією легендарного боба 90-х. Це позачасова стрижка з м’якими внутрішніми шарами та легким боковим проділом, який створює природний рух волосся та додає образу розкішного вигляду. Вона елегантна, але не має надто старанного укладання, саме тому здається такою сучасною.

Як повторити укладання герцогині Софі

Софі герцогиня Единбургська / © Associated Press

Секрет цього образу не у складній техніці, а у правильному стайлінгу. Перукар радить наносити легкий мус для об’єму на вологе волосся, після чого висушити його приблизно на 80%. Далі за допомогою круглої щітки середнього діаметра потрібно підняти корені та акуратно підкрутити кінчики всередину чи злегка назовні, залежно від бажаного ефекту.

Фінальний штрих — невелика кількість крему для укладання, який додає волоссю гладкості, блиску та природної текстури без відчуття перевантаження.

Головна перевага нової стрижки герцогині — універсальність. Її легко адаптувати як до офіційних виходів, так і до повсякденного життя.Гладке укладання чудово пасує для ділових зустрічей, урочистих подій чи вечірніх образів. Якщо ж додати трохи текстури та недбалості, зачіска матиме невимушений та дуже сучасний вигляд.

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Саме баланс між доглянутістю та природністю сьогодні вважається одним із головних трендів.

Повернення до короткого волосся

Софі герцогиня Единбургська / © Associated Press

Новий боб герцогиня Софі вперше продемонструвала ще минулого місяця під час фестивалю регенеративного сільського господарства Groundswell на фермі Lannock Farm. Тоді багато хто звернув увагу не лише на довжину волосся, а й на його світліший відтінок блонду, який зробив образ свіжішим.

Для дружини принца Едварда це стало доволі помітною зміною. Протягом останнього десятиліття вона переважно носила довге волосся, хоча шанувальники королівської родини пам’ятають, що ще у 2011 році герцогиня вже експериментувала з бобом. Відтоді минуло багато років і тепер вона знову довела, що коротке волосся може мати неймовірно жіночний, елегантний та актуальний вигляд.

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