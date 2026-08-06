Помідори / © ТСН

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Правильний догляд за рослинами у серпні має величезний вплив на смак і зовнішній вигляд помідорів, а також на те, як довго зберігатиметься ваш урожай.

Цього місяця ми наближаємося до пікового періоду збирання врожаю помідорів, тому те, як ви доглядаєте за своїми рослинами, безпосередньо впливає на якість і кількість плодів. Почніть перенаправляти енергію рослини на формування та дозрівання плодів, а не на безпідставне зростання листя — і ви будете винагороджені безліччю смачніших помідорів.

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Без належного, цілеспрямованого догляду в серпні ваші помідори можуть розтріскатися, на їх основі з’явитися непривабливі чорні плями, а рослини можуть стати жертвами грибкових захворювань та червоних павутинних кліщів, які раптово покладуть край вашому урожаю. Однак за правильного догляду рослини залишатимуться щасливими, здоровими та продовжуватимуть плодоносити соковитими, ароматними помідорами протягом багатьох тижнів.

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GardeningKnowHow назвав 5 найважливіших кроків, які не можна пропустити в серпні.

Жоден із них не є складним у вирощуванні помідорів, тому правильно дотримуйтеся цього важливого догляду за помідорами в серпні — і ви зможете розраховувати на найкращий урожай. Розуміння того, чому ви виконуєте кожне завдання, є ключовою частиною підтримки врожаю томатів протягом усього літа.

Обрізання нижнього листя для зменшення хвороб

Першим у списку того, що робити з помідорами в серпні, є видалення деяких нижніх листків у помідорів. Ці рослини вже будуть густо вкриті листям, а видалення деяких листків біля основи стебла забезпечить кращий потік повітря, що, у свою чергу, зменшить ризик розвитку хвороб. Це також дозволяє сонячному світлу працювати для дозрівання плодів і дозволяє швидше виявити будь-які проблеми, що розвиваються.

Це здається досить радикальним завданням, але якщо ви не обрізаєте листя вище середини рослини, ви робите більше користі, ніж шкоди. Починайте з обрізання нижнього листя на висоті ґрунту на початку серпня, потім щотижня знімайте ще один шар, поступово збільшуючи висоту без листя до середини, коли настає піковий час збирання врожаю. Таке поступове обрізання не травмує рослину і відкриває помідори саме тоді, коли їм потрібне сонце для дозрівання.

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Також це дозволить уникнути фітофторозу помідорів, коли грибкоподібний організм Phytophthora infestans вражає рослини та викликає гниття як листя, так і плодів, є великою небезпекою в цю пору року, особливо для помідорів на відкритому повітрі. У приміщенні листова пліснява, яка має схожі симптоми на листках, часто з сіро-коричневою пліснявою на нижньому боці, є вбивцею врожаю, якої слід уникати. Для обох випадків хороша циркуляція повітря навколо рослин є найкращою профілактикою, а видалення нижнього листя — головний спосіб її досягти.

Якщо ви хочете додати ще один рівень захисту, тоді зробіть простий, ефективний протигрибковий спрей із харчовою содою для ваших томатів. Видалення нижнього листя з рослин також значно полегшує зрошення без зволоження листя, що ще більше знижує ризик захворювання.

Немає потреби обрізати листя з детермінантних помідорів, проте видаляйте будь-яке листя, що торкається ґрунту, щоб зменшити ризик захворювання.

Обрізання для повного та смачного врожаю

Спрямування енергії рослин на вирощування плодів, а не листя зараз, є різницею між базовою культурою та щедрим урожаєм, тому, якщо ви шукаєте спосіб отримати хороший урожай помідорів, готуйте ручні секатори! Пам’ятайте, що індетермінантні помідори — це ліани, і вони продовжуватимуть рости — і рости — доки мороз їх не вб’є, тому, якщо ви хочете багато плодів, вам потрібно обмежити це зростання та перенаправити цю енергію на виробництво плодів.

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Продовжуйте обрізати або прищипувати будь-які пагони, що ростуть у місцях з’єднання головного стебла та черешків листя. Це запобігає витрачанню рослинами енергії на вирощування свіжих стебел та листя.

В середині серпня, або коли рослина має близько чотирьох-п’яти китиць помідорів, прищипніть головний кінчик росту індетермінантних помідорів. Все, що вам потрібно зробити, — це скористатися ручним секатором, щоб зрізати верхні кілька сантиметрів головного стебла, або просто відламати його руками. Це зупиняє ріст лози вгору, перенаправляючи її енергію на забезпечення росту тих помідорів, які вже є.

Залежно від вашої зони, сорту, який ви вирощуєте, і того, чи готові ви до дозрівання зелених помідорів, ви також можете зрізати щойно сформовані квіткові кисті наприкінці серпня, оскільки навряд чи буде достатньо часу для їх повного розвитку до кінця сезону.

Помідорам чері зазвичай потрібно близько 45-60 днів, щоб вирости від квітки до повнорозмірного стиглого плоду, помідорам сорту «біфстейк» може знадобитися до 90 днів. Окрім того, що холодна погода уповільнює ріст, температура вище 29°C також може уповільнити розвиток. Тож стежте за термометром і оцінюйте, чи варто видаляти нові квіткові суцвіття, щоб сконцентрувати енергію рослини на вже наявних плодах.

Регулярно поливайте для отримання високоякісних плодів

Наскільки регулярно ви поливаєте свої рослини зараз, це безпосередньо вплине на якість вашого врожаю. Нерегулярне поливання може призвести до розтріскування шкірки помідорів і появи темних, плоских плям біля основи плодів, що називається гниллю квіток. Хоча гниль квіток спричинена нестачею кальцію, дуже рідко трапляється, що ґрунт або компост не мають цього елемента — проблема майже завжди полягає в нестачі постійної води, яка потрібна рослині для транспортування кальцію туди, куди він потрібен.

Прагніть до регулярного, стабільного поливання, щоб підтримувати досить рівномірний рівень вологи в ґрунті. Затінення рослин помідорів від палючого полуденного сонця значно зменшить випаровування, тому це ще один спосіб допомогти вирівняти рівень вологості ґрунту. Якщо легше створити більш загальну тінь, то у разі використання тканини для затінення, яка блокує 30-40% променів, вона однаково пропустить достатньо сонячного світла для дозрівання плодів.

Після того, як більшість фруктів зав’яжуться та дозріють, якщо погода не надто спекотна, невелике зменшення поливання призведе до концентрації цукру та смаку. Ніколи не зменшуйте його настільки, щоб листя в’януло, а також важливо зменшити об’єм води, що подається, а не зменшувати частоту, щоб рівень вологості залишався стабільним.

Підживлюйте щотижня, але знайте, коли зупинитися

Якщо вам цікаво, коли слід припинити підживлювати рослини помідорів, ви не самотні, оскільки це поширене питання. І знання того, коли припинити удобрювати рослини, так само важливо, як і знання того, коли почати, і це одна з найважливіших порад щодо вирощування для тривалого врожаю помідорів.

Поки верхні грона плодів не досягнуть повного розміру, слід продовжувати підгодовувати рослини помідорів раз на тиждень добривом для помідорів із високим вмістом калію. Однак, щойно ви почнете перенаправляти енергію рослин на дозрівання плодів, які вже зав’язалися, особливо якщо ви зупините ріст невизначених рослин, прищипнувши кінчик головного стебла, важливо не переборщити з підживленням. Занадто багато підживлення може спричинити опік добрив, надлишок листя та фактично уповільнити виробництво плодів.

Тож, від середини серпня поступово зменшуйте інтенсивність підживлення, поступово знижуючи його, щоб різко не припинити це постачання поживних речовин.

Стежте за павутинними кліщами

Спекотне, сухе повітря цього літа Ель-Ніньйо створило ідеальні умови для червоних павутинних кліщів. Ці комахи, що живляться соком рослин, можуть зіпсувати врожай, але з ними легко боротися, якщо вчасно помітити їх і швидко діяти.

Не сподівайтеся побачити самих кліщів, оскільки вони крихітні. Натомість зверніть увагу на:

Рухомі точки. Хоча кліщі крихітні, ви можете помітити щось схоже на рухомі порошинки. І не очікуйте, що вони будуть червоними! У цю пору року червоні павутинні кліщі часто мають жовтувато-зелений колір, червоніють — і стають більш помітними на листках — лише восени.

Пошкоджене листя . Якщо є зараження, листя спочатку стає плямистим, де окремі клітини висмоктуються насухо, потім стає плямистим, блідим і зрештою відмирає та опадає.

Тонку шовковисту павутину навколо стебел або листя.

Накопичення білої шкірки та шкаралупи яєць на нижньому боці листя.

Чим швидше ви будете діяти, тим краще, оскільки висока літня спека прискорює вилуплення яєць приблизно з 55 днів до 7, а самка павутинного кліща може відкладати 10-20 яєць на день. Видаліть заражене листя та промийте рослину струменем води. Обробляйте всі поверхні, але особливо нижній бік листя, спреєм з олією німу.

Перевірте ще раз, чи олія німу вже розведена: якщо у вас є така сира олія, змішайте 1-2 чайні ложки з літром теплої води перед використанням. Щоб допомогти олії та воді поєднатися, спочатку додайте у воду пів чайної ложки м’якого рідкого мила для посуду.

Обприскуйте рослини раз на тиждень протягом трьох тижнів, щоб зловити будь-яких кліщів, що нещодавно вилупилися, та перервати їх життєвий цикл. Обприскане листя легше обгорає на сонці, тому за потреби подумайте про затінення.

Догляд за рослинами помідорів у серпні полягає в тому, щоб спрямувати енергію на отримання рясного врожаю та захист рослин від хвороб, щоб цей процес міг тривати якомога довше восени. Видалення нижнього листя, тактичне обрізання, регулярне поливання, своєчасне підживлення та боротьба зі шкідниками допоможуть вашим рослинам бути щасливими та здоровими, щоб вони могли продовжувати дарувати вам смачний урожай тиждень за тижнем. І цього більш ніж достатньо за час, витрачений на виконання цих простих завдань із догляду за помідорами наприкінці літа.

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