Помідори дозріють швидше й дадуть більші плоди, якщо виконати в липні одне нескладне завдання

Помідор / © ТСН

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Виявляється, існує простий спосіб виростити більш пухкі та великі плоди помідорів цього літа, оскільки все, що вам потрібно зробити, це 10-секундне завдання, яке найкраще виконати за два тижні до кінця липня.

Що саме треба зробити, розповідає Еxpress.co.uk.

Немає нічого кращого влітку, ніж зірвати величезний, сонячний помідор, який ви виростили з насіння, і існує простий садівничий метод, як гарантовано отримати якомога більший плід.

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Що треба зробити

На рослинах помідорів зараз ростуть не лише плоди, оскільки вони також розвивають пагони — лози, що ростуть у більшій кількості стебел, які можуть цвісти. Пагони — це природний спосіб отримати більше рослин у вашому саду, але вони забирають багато енергії, тому ви отримаєте менші плоди, які дозріватимуть довше.

Садівникам потрібно ухвалити важливе рішення зараз, оскільки обрізка пагонів допоможе їм виростити набагато важчі та пухкіші помідори. Обрізання пагонів справді сприяє збільшенню помідорів. Загалом ви отримаєте менше плодів, оскільки у вас буде менше гілок, але плоди, які виробляє ваша рослина, виростуть більшими.

Це тому, що видалення бічних пагонів зменшує конкуренцію за поживні речовини та зосереджує енергію рослини на виробництві більших плодів.

Якщо ви залишите пагони в спокої, то ваш томат стане більш кущистим, почне знову цвісти та потенційно дасть більше помідорів, тож у вас буде більше плодів для збирання до кінця літа.

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Однак недоліком того, щоб дозволити пагонам рости, є те, що вони забиратимуть енергію, поживні речовини та інші ресурси у плодів, які вже ростуть, а це означає, що вони вийдуть набагато меншими.

Зазвичай рекомендується видаляти пагони, оскільки вегетаційний період помідорів короткий, і це допомагає наявним плодам правильно дозріти, щоб зосередити смак. Ви отримаєте набагато багатший урожай.

Як видалити пагони томатів

Для початку вам потрібно визначити пагін, який матиме вигляд як невеликий листовий пагін, що виходить із з’єднання листа.

Будьте дуже уважні, оскільки багато садівників плутають пагони-відростки з квітковим пучком, який росте на головному стеблі і на якому в цей час повинні бути квіти або грона помідорів.

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Щойно ви зрозумієте, як розпізнати пагони, їх буде дуже легко видалити. Вам просто потрібно обережно затиснути їх між великим і вказівним пальцями, поки вони не зламаються.

Це має зайняти лише кілька секунд, але якщо пагони залишилися рости, вам можуть знадобитися ножиці або секатор, щоб позбутися їх. Переконайтеся, що ви зрізаєте якомога ближче до стебла, щоб не пошкодити основну рослину.

Видалення пагонів помідорів має зайняти лише кілька секунд, але зараз, у липні, це допоможе перенаправити більше енергії на плоди, щоб ваші помідори були солодкими, великими та максимально ароматними.

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