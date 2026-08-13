У небесно-блакитному вбранні з рюшами: Катерина Бужинська показала чарівний образ у свій день народження

Катерина Бужинська

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Катерина Бужинська cьогодні, 13 серпня, святкує свій день народження. Іменинниця опублікувала в Instagram святковому відео, зняте на Куяльницькому лимані в Одесі, на якому продемонструвала ефектний ніжний образ.

Співачка бігла пляжем на тлі золотого заходу сонця, а її розкішне вбрання красиво майоріло на вітрі. На ній була мінісукня і накидка небесно-блакитного кольору зі шлейфом, прикрашена об’ємними рукавами, рюшами та аплікаціями.

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Чарівний аутфіт зірка доповнила масивними елегантними сережками, гарною зачіскою з локонами і макіяжем.

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Святковий допис Бужинська присвятила вдячності за життя, можливість обіймати дітей, батьків, рідних і людей, які люблять її справжню — не лише сценічну, сильну та усміхнену.

«Сьогодні я стала ще на один рік мудріше… І вперше за довгий час мені хочеться не рахувати роки, а просто зупинитися й подякувати. Подякувати Богу — за життя. За те, що маю можливість обіймати своїх дітей. За батьків, за рідних людей, за тих, хто любить мене справжню — не сценічну, не сильну, не завжди усміхнену… а просто мене», — зазначила Катерина.

Співачка зізналася, що на її шляху були щасливі миті, непрості дороги та сльози, яких ніхто не бачив. Озираючись назад, вона згадала численні пісні, концерти, зустрічі, обійми та любов публіки, яка підтримувала її протягом багатьох років.

Головним бажанням артистки цього дня стало здоров’я її рідних, мирне майбутнє для дітей і тиша в Україні без сирен та вибухів. Також Катерина мріє ще багато років виходити на сцену, співати про любов і Україну та дарувати людям надію.

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«Я сьогодні не просто святкую свій день народження. Я святкую життя», — підсумувала іменинниця.

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